限聚令放寬　張宇人：餐飲業界生意有改善　業界底線是4人一枱

新冠肺炎疫情日漸穩定，昨日起放寬社交距離措施，食肆可增至4人一枱。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今早（12日）在商台節目《政經星期六》表示，昨日餐飲業界生意改善，早上接獲的預約已滿。他指，業界願意配合防疫，包括高溫消毒碗碟、限每枱食客用膳不超過兩小時等，形容「你食完，口水都無得你噴」，期望可減低傳播風險。他期望政府在實施「張弛有道」方針時，業界「底線」是4人一枱，以維持經營，「最起碼有糧出、有租交、政府唔使畀太多錢。」

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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香港零售協會主席謝邱安儀表示，疫情下業界「燈油火蠟畀唔起，租係輸晒。」（資料圖片）

香港零售協會主席謝邱安儀表示，若果疫情穩定，業界願意重開，令從業員回復生計。她指，零售業最大開支是租金，過往業界最大困難是「燈油火蠟畀唔起，租係輸晒」。她指，由社會事件至疫情下，有少部份良心業主願意減租至今，有大地產商曾於2至3月，高調減一半或三至四成租金，惟僅維持兩個月，大部份業主至七月已不再願意減租，支援無以為繼。她建議政府在新一份《施政報告》，考慮特設租金機制，按營業額比例去計算租金，又立例協助未能如期交租的商戶，措施為期九個月，以大力支援業界。

▼57間延長開放的檢疫中心▼

立法會旅遊界議員姚思榮表示，期望粵港澳三地可以盡快推出健康碼，增加本港旅客人流，令業界可以見到曙光。（資料圖片）

姚思榮倡推出健康碼 100元至200元一次檢測

立法會旅遊界議員姚思榮表示，期望粵港澳三地可以盡快推出健康碼，增加本港旅客人流，令業界可以見到曙光。他指，三地需要商討，疫情是否減至零個案才可啟動健康碼，認為新冠肺炎成為「常態」，認為可以先由商務、公務及探親旅客試行，價錢收費不宜過高，100元至200元一次檢測，過程中繼續檢討。他指，若果業界未能見到前景，在第三輪防疫抗疫基金資助未明下， 業界將會面對相當大的問題。

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