張宇人質疑醫生不識風險　林超英去信特首要求撤回行會職務

飲食界立法會議員張宇人日前接受電台節目時表示，酒吧、卡拉OK及夜總會未可重開，逾萬員工需停業，直斥政府的「張弛有度」策略「『張』就全部停晒」，做法不當。張宇人又回應衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不斷拉低口罩飲酒比不戴口罩更高危的說法，認為不覺得會更高風險，斥「大家唔好扮專家」，反問「吸空氣都有菌啦，唔吸呀？」 他又直斥「呢班醫生無人識計風險」。

前香港天文台台長林超英昨晚（10日）於社交網站批評張宇人言詞「囂張無禮」，認為張作為行政會議成員，竟然「公開拆政府的台」、侮辱行政體系人員，打擊公務人員士氣，為前線人員增加壓力，有失身份，應為張宇人應立即離開行政會議，並向公務員隊伍道歉，並就此事去信行政長官，要求把張宇人撤走其行政會議成員的職位。