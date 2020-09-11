張宇人質疑醫生不識風險　林超英去信特首要求撤回行會職務

撰文：劉錦華
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飲食界立法會議員張宇人日前接受電台節目時表示，酒吧、卡拉OK及夜總會未可重開，逾萬員工需停業，直斥政府的「張弛有度」策略「『張』就全部停晒」，做法不當。張宇人又回應衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不斷拉低口罩飲酒比不戴口罩更高危的說法，認為不覺得會更高風險，斥「大家唔好扮專家」，反問「吸空氣都有菌啦，唔吸呀？」 他又直斥「呢班醫生無人識計風險」。
前香港天文台台長林超英昨晚（10日）於社交網站批評張宇人言詞「囂張無禮」，認為張作為行政會議成員，竟然「公開拆政府的台」、侮辱行政體系人員，打擊公務人員士氣，為前線人員增加壓力，有失身份，應為張宇人應立即離開行政會議，並向公務員隊伍道歉，並就此事去信行政長官，要求把張宇人撤走其行政會議成員的職位。
前香港天文台台長林超英認為張宇人應立即離開行政會議，並向公務員隊伍道歉，並就此事去信行政長官，要求把張宇人撤走其行政會議成員的職位。（資料圖片）
林超英於信中批評，張宇人於多個場合以放肆的語言批抨政府施政和侮辱官員及公務員亦只顧自身業界利益，未有從香港大局出發的言論，認為他的言行與行政會議成員身份絕不匹配，理應立即撤職。林超英認為，張宇人向食衛局及衛生署同事作出「毫無根據的批評」，認為其「醫生不懂風險」的說法是瘋狂，更破壞行政會議形象、侮辱行政體系及打擊公務員的士氣。
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林超英重申，行政會議成員必須支持政府施政，不應在會外說三道四，張宇人嚴重違反了作為行政會議成員應有之義，為了守護官員和公務員隊伍的尊嚴和士氣，認為特首應撤掉張宇人的行政會議職務。
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