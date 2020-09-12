中醫學生將往內地實習須檢疫　中大生需自費數千元　浸大全額資助

現時本港中醫學生必須前往內地實習，才可畢業。中文大學、浸會大學有中醫生因去年反修例運動事件而留港實習，但其後獲告知在港實習時數不獲承認，在明年畢業前必須前往內地實習，惟因應疫情問題，兩地往還需檢測及檢疫。 兩間院校昨天（11日）向學生公布實習安排，將安排學生於本月下旬前往內地，先於珠海檢疫，再往廣州實習，惟實際檢疫地點不明，又稱在內地需使用健康碼，有學生擔憂私隱問題。 另外，有學生稱，中大中醫學院只會資助部分的檢測及檢疫費用，學生需自費約2000至3000元。有學生不滿實習安排，正考慮申請延遲畢業，寧願未如期畢業也不願到內地實習。

中大中醫北上實習事宜關注組稱，中醫學院建議學生經港珠澳大橋到珠海檢疫，後再去廣州實習。 (資料圖片)

中大中醫北上實習事宜關注組昨天在社交平台專頁發帖，指中醫學院建議學生經港珠澳大橋到珠海檢疫，後再去廣州實習，「但因為隔離安排由當地政府協調，所以未知會去邊度隔離（檢疫），亦都答唔到會唔會所有同學可以住到喺同一間酒店。」該帖文稱，就檢測及檢疫的費用，中大中醫學院會資助4000元，其餘自費。另外，學生需要使用內地的健康碼，「如果唔係冇得出入。」

浸大中醫六年級生陳樂行表示，浸大中醫約30名六年級學生將前往內地實習，浸大會資助檢測及檢疫費用，有老師會隨行，於實習首個月陪伴學生，惟中大就只會資助4000元，學生需自費約2000至3000元，亦無老師陪同到內地。

現時本港中醫學生必須前往內地實習，才可畢業。 (資料圖片)

他指，到內地後需使用「粵康碼」出入，有學生擔心會暴露私隱和行蹤，亦有人擔心內地中醫院在疫情下是否有充足的防護裝備。他稱，現時兩間院校約有10名本科生正考慮申請延遲畢業，或希望爭取到本港實習。

浸大回覆指，中醫藥學院計劃於本月下旬安排中醫學生前往內地中醫院進行實習，有關實習安排較早前因新冠肺炎疫情而暫停，預計大約有30多位同學將參與。學院將安排同學在香港接受相關病毒檢測，以便取得內地入境要求的健康證明文件。相關檢測及隔離住宿費用將全數由學院支付。院方會盡力協助全體同學恢復內地實習的各項安排。

記者正向中大及港大醫學院查詢其院校的中醫學生實習安排。