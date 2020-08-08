新冠肺炎｜旺角王子大廈中醫師確診　兩求診病人須檢疫

新冠肺炎疫情持續。本港新增69宗確診個案，其中2宗為輸入個案，餘下67宗均為本地個案，當中有30宗源頭不明。再多一名中醫師染疫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代，旺角王子大廈的謝思理中醫師確診（#3996），曾看症的兩名病人須隔離檢疫。

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新增本地個案中，旺角王子大廈執業的中醫師謝思理確診（#3996），衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該中醫師處於半退休狀態，由8月1日起開始不適，7月31日曾為2名病人看症，2名病人須送往檢疫。

一名女中醫早前確診 關之義：毋須標籤身份

據資料，過往都有中醫診所有確診個案，包括仁濟醫院暨香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區），有兩名員工確診，個案編號為#2261及#2262，負責登記工作；之後一名女中醫亦確診，個案編號#2600。慈雲山中心的中醫診所「尚然堂」，亦有一名34歲員工確診，編號為#2122。

香港中醫師公會會長關之義認為，毋須標籤患者的中醫師身份，任何人只要一下避免不到惡菌就有染疫風險。他指現時業界看症都必配戴基本口罩，如非疫區或入疫房，不會獲配戴如公立醫院醫護的全幅裝備，他提醒在望聞問切的診症過程中，如懷疑求診者有病徵則須格外小心。

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衞生防護中心有向中醫診所發出疫情下的控制措施指引，包括提到如中醫診所發現懷疑個案應盡快轉介到就近的公立醫院，等候期間如可能安排指定獨立房間作隔離用途，並保存病人病歷和職員輪值表，以便衞生防護中心作個案追蹤。

另外，診所內必須佩戴外科口罩，每天應以清潔劑最少清潔一次，根據接觸性質和風險評估佩戴適當的個人防護裝備。接觸每位病人後，員工應除下個人防護裝備及潔手。