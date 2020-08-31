保就業計劃第二期｜首日收逾5.4萬申請　96%曾參加第一期計劃

新冠肺炎疫情持仍在持續，政府「保就業」計劃第二期於今日（31日）展開申請，大部分條款維持不變，即僱主兩大承諾不變，包括不裁員、全數用於僱員工資。政府發言人表示，截至今日下午六時，首日共收到接近52 000名僱主及超過2 000名自僱人士的申請。今日接獲的僱主申請當中，大約96%的僱主成功申請「保就業」計劃第一期，僱主可在提出申請後三至四星期獲發放工資補貼。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

+ 10 + 10 + 10

政府發言人指，會迅速處理所有申請，預計大部分合資格而又能提供正確資料的僱主可在提出申請後三至四星期獲發放工資補貼。合資格的僱主和自僱人士可於9月13日（周日）晚上11時59分前，透過「保就業」計劃網頁提交第二期工資補貼的申請。

早前保就業計劃秘書處指，已經處理14.8萬名僱主的申請，獲批的第一期工資補貼合共涉及約439億元，已經涵蓋申請者的99%合資格僱主申請。

第二期計劃主要有兩項變更，包括考慮到僱主到9月、10月、11月或有不同研判，故僱主可重新選擇「指定月份」估算。另外，會向所有65歲以上僱員發放每月5,000元津貼。另外，政府新增罰則，如發現申請僱主未有履行承諾，包括大幅栽員、有違公眾利益，如要求僱員放取長時間無薪假等，視乎不同個案，政府有權取回第二期全數補貼，甚或拒絕其申請。

百佳發言人表示，就政府要求百佳在申請第二期「保就業」工資補貼計劃的附加條款，現時仍在研究條款要求及執行細節。百佳表示，初步與社福機構探討援助方向，首要考慮為弱勢社群提供適切幫助。

至於向顧客減價的要求，發言人重申尚在研究方案細節，因現時每週有接近2,000款產品提供優惠，同時亦有會員及信用卡優惠等。發言人又指，在資源許可下會繼續為市民提供各類減價優惠。