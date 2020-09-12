陳彥霖死因｜警方：翻看2900小時CCTV　裁判官頒火葬令非擅自火化

15歲少女陳彥霖去年9月19日失踪，3日於油塘魔鬼山對出海面發現其屍體。死因庭經過11 天研訊，死因裁判官排除「非法被殺」及「自殺」，陪審團一致裁定她「死因存疑」。雖然死因庭已經有裁定，但坊問對死因仍然有質疑，認為調查工作是草率。警方今日（12日）表示，就案件翻查了2,900個小時的閉路電視片段，以及找到陳彥霖身邊逾30名親友錄取口供，再次就事件表示深切慰問，期望家屬能夠早日走出傷痛。

陳彥霖於去年9月19日失踪，22日被發現其裸屍於油塘魔鬼山對出海面出現，其死因一直是個謎。她的朋友及其他市民一直有悼念。（資料圖片）

死因庭經11日研訊後，陪審團昨日（11日）一致裁定陳彥霖的死因存疑。裁定結果出爐後，坊間即有質疑警方調查粗疏草率，無視疑點重重，以及未有解鎖陳的手機等。警方則指，明白公眾對案件的關注，從閉路電視、陳彥霖的親友、病歷等着手積極調查。

警方提供證據均獲法庭接納

調查的方向包括，警方向陳彥霖的30多個親友、同學及其他相關證人錄取逾30多分口供、翻看400多個位於知專校園內的閉路電視及30多個於其他地方的閉路電視，錄像總時數超過2,900小時。同時，警方亦聘請了私人執業精神科專家何美怡作出專家報告、盡力追查死者病歷紀錄、為其母親作親子檢測。警方稱，上述調查工作和證據均獲法庭接納，並已向死因裁判官、陪審團和市民公開披露。

警方提及，死因裁判官在庭上感謝警方和案件主管所進行的調查工作，有助釐清事件和澄清公眾疑慮。死因庭稍後會頒下判詞。

獲死因裁判官簽發「火葬令」

對於坊間有謠言指遺體火化過程倉促，是為了隱瞞證據，更有人質疑死者親屬身份，警方嚴正澄清有關傳言惡意且與事實不符。死者遺體的處理均由死因裁判官簽發「火葬令」而授權，絕不存在擅自火化。

警方再次呼籲市民如對案件有消息提供，可聯絡有關案件主管或致電警署。同時，警方亦會仔細研究死因庭稍後頒下的判詞，以決定適當的跟進工作。