新冠肺炎｜29歲男確診者在太古城美心Minh&Kok侍應　餐廳停業7日

本港第三波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（12日）公布昨日（11日）增13宗確診個案，本地感染個案佔9宗，當中5宗源頭不明。 油塘油麗邨雅麗樓有一家四口均確診，當中家中29歲兒子（#4934）在太古城中心美食廣場TREATS的美心旗下Minh&Kok餐廳當侍應，於本月10日發病，餐廳表示將暫停營業7天進行全面消毒清潔，太古城中心表示，已於TREATS鄰近的公共地方進行全面消毒清潔。

太古城中心美食廣場TREATS的Minh&Kok餐廳一名侍應確診，其三名家亦染疫。（太古城中心facebook相片）

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患者最後本周二上班

今日的確診個案當中，油塘油麗邨雅麗樓出現一家四口的確診個案，其中29歲男子（第4934宗個案) 於太古城中心美心集團旗下美食廣場TREATS的Minh&Kok餐廳當侍應。

太古城發言人表示，昨日（11日）傍晚接獲租戶TREATS通知，指餐廳的一名員工確診，而他發病前的最後上班日期為本周二（8日）。Minh&Kok昨日已提前關閉及進行全面消毒清潔，並將暫停營業7天，有關餐廳的所有員工現時正進行自我隔離，並進行病毒測試。

發言人表示，美食廣場的所有員工工作時均有佩戴口罩，現時未有其他員工出現病徵，TREATS亦會將維持營業，而太古城中心已於TREATS鄰近的公共地方進行全面消毒清潔。

29歲男侍應（第4934宗個案)與另外三名家人居於油塘油麗邨，均為確診。（資料圖片/李豪杰攝）

然而，確診的29歲男患者，同住的67歲男子（第4928宗個案）是退休人士，曾到新港明珠酒家飲茶，以及鯉魚門街市和附近公園。同屋32歲男子（第4933宗個案）及61歲女子（第4935宗個案）是他的家人，均有出現病徵。

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