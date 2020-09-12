限聚令｜無源頭個案佔半　許樹昌：情況無改善不應重開樂園、K房

本港第三波疫情持續，今日（12日）確診數字再上升，錄得13宗確診，9宗是本地個案，當中5宗源頭不明，比例達一半以上。有待重開的卡拉OK、夜店等，甚至主題樂園或能夠如期下周重開仍然有變數；政府抗疫專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若情況在下周五（18日）仍未改善，政府不應繼續放寬措施，「唔見有人唔戴口罩唱K，風險好高。」而兩大主題樂園則沒有新回應；Red MR卡拉OK則指會跟隨政府指示。

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連續3日錄得兩位數確診個案

第三波疫情由7月發展至今已經兩個月，至上周開始確診終於回落至單位數，限聚令在昨日（11日）正式放寛至4人、堂食可4人一枱，商務及經濟發展局局長邱騰華早前預告，主題樂園等或能在下周五（18日）重開；食物及衞生局局長陳肇始則稱，卡拉ok、夜店等的處所亦可於下一階段重開。

不過，今日的確診數字為13宗，9宗屬本地個案，當中5宗源頭不明，較昨日公布只有3宗本地個案，數目增加兩倍。另外連同今日，本港已連續3日錄得雙位數字確診個案。

今日同時是放寛限聚令後的首個周末，鬧市人頭湧湧，令人憂慮疫情會否再度反彈。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，今日新增的本地個案較多，源頭不明的比例高，「所以市民千祈唔好太早鬆懈。」

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

暫時難以判斷是否放寛限聚令所致

許樹昌稱，暫時難以判斷是否政府放寬限制措施而致疫情稍有反彈，「如果（與放寬措施）相關，會見到酒樓有爆發，但而家暫時只係食肆員工中，未見食客中。」他認為，若確診數字持續處於雙位數，源頭不明個案比例仍高，至下周限制措施期限再屆滿前（9月18日）仍沒有改善，政府不應繼續放寬措施，「例如唱K飛沬好多，唔見有人唔戴口罩唱K，風險好高。」

Red MR卡拉OK則指會跟隨政府指示。早前海洋公園表示，已為重新開放準備就緒，又會推出「森度遊」等；香港迪士尼早前則僅，繼續留意疫情發展，適時公布樂園重開日期；兩大主題樂園沒有新回應；

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