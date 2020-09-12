全民檢測｜曾預計300萬人檢測　支援隊長余德文：過百萬已達預期

撰文：李恩慈
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普及社區檢測計劃展開12日，截至今日（12日）黃昏，共有約134.2萬人經網上預約檢測。內地核酸檢測支援隊（廣東組）隊長余德文昨日接受央視訪問時指，透過全民已檢測過百萬個樣本，認為已達到預期目標，對港府評估疫情及制定政策，發揮了很大作用。他上月受訪時透露，預計200至300萬人做檢測。
余德文又稱，不同團體及市民不斷慰問和探望支援對的隊員，亦送上了感謝卡和禮物。「我覺得他們充滿了滿滿的正能量，我們看了非常感動。」
內地核酸檢測支援隊（廣東組）隊長余德文接受央視訪問稱，全民檢測達百萬量次，認為檢測能力、質量、發現陽性的數量都達到預期，能為香港有關部門評估疫情、制定政策提供參考，發揮了很大作用，有助切斷病毒傳播鏈。
惟余德文上月接受央視英文頻道中國環球電視網（CGTN）時曾指，港府預計有200至300萬名市民參與這輪全民檢測。
▼預約全民檢測 五個步驟如下▼
余德文續指，只要社區有感染者，哪怕是個位數，都有可能引起疫情的反覆及傳播，所以現階段需及時找出社區的隱性感染者，安排隔離治療，及時切斷社區的傳播鏈。他又指，這次全民檢測有助積累應對下一波疫情，或再下一次大規模檢測的經驗。
余德文又稱，廣東組來得比較早，這段時間非常有感受。不同團體及市民不斷慰問和探望支援對的隊員，亦送上了感謝卡和禮物。「我覺得他們充滿了滿滿的正能量，我們看了非常感動，也成為我們做好這次核酸檢測工作的一個動力。」
▼57間延長開放的檢疫中心▼
▼01直擊火眼實驗室▼
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8月26日，內地核酸檢測支援隊隊長余德文及隊員視察中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室。（政府新聞處影片截圖）