全民檢測｜曾預計300萬人檢測　支援隊長余德文：過百萬已達預期

普及社區檢測計劃展開12日，截至今日（12日）黃昏，共有約134.2萬人經網上預約檢測。內地核酸檢測支援隊（廣東組）隊長余德文昨日接受央視訪問時指，透過全民已檢測過百萬個樣本，認為已達到預期目標，對港府評估疫情及制定政策，發揮了很大作用。他上月受訪時透露，預計200至300萬人做檢測。 余德文又稱，不同團體及市民不斷慰問和探望支援對的隊員，亦送上了感謝卡和禮物。「我覺得他們充滿了滿滿的正能量，我們看了非常感動。」

內地核酸檢測支援隊（廣東組）隊長余德文接受央視訪問稱，全民檢測達百萬量次，認為檢測能力、質量、發現陽性的數量都達到預期，能為香港有關部門評估疫情、制定政策提供參考，發揮了很大作用，有助切斷病毒傳播鏈。

惟余德文上月接受央視英文頻道中國環球電視網（CGTN）時曾指，港府預計有200至300萬名市民參與這輪全民檢測。

▼預約全民檢測 五個步驟如下▼

余德文續指，只要社區有感染者，哪怕是個位數，都有可能引起疫情的反覆及傳播，所以現階段需及時找出社區的隱性感染者，安排隔離治療，及時切斷社區的傳播鏈。他又指，這次全民檢測有助積累應對下一波疫情，或再下一次大規模檢測的經驗。

余德文又稱，廣東組來得比較早，這段時間非常有感受。不同團體及市民不斷慰問和探望支援對的隊員，亦送上了感謝卡和禮物。「我覺得他們充滿了滿滿的正能量，我們看了非常感動，也成為我們做好這次核酸檢測工作的一個動力。」

▼57間延長開放的檢疫中心▼

▼01直擊火眼實驗室▼

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