新冠肺炎｜屯門醫院初步確診病人有抗體　職員及病人均毋須檢疫

本港新冠肺炎疫情未平，屯門醫院今（12日）晚公布，一名65歲、有長期病患的女病人於昨日（11日）早上入住屯門醫院，獲安排在病格外的臨時病床休息，同日傍晚驗出她初步確診。醫院再為她安排抗體測試，結果呈陽性。衞生防護中心及醫院判斷她處於感染後期，已經不具傳染性，沒有職員或其他病人需接受檢疫或醫學監察。

9月12日，屯門醫院內科病房一名女病人初步確診。（資料圖片／歐嘉樂攝）

屯門醫院公布，一名65歲、有長期病患的女病人於9月9日下午到內科專科門診診所覆診，醫生建議她入院接受較詳細的檢查。病人於昨日（11日） 早上入住屯門醫院，獲安排在病格外的臨時病床休息，病人入院時沒有發燒或任何呼吸道感染徵狀，全程均有佩戴口罩。



醫院為她進行病毒測試，昨日傍晚驗出初步對新型病毒呈陽性。感染控制組在得知病人檢測結果後展開調查，追蹤與病人有接觸的醫護人員及同房病人，並安排這名病人進行病毒及抗體測試，結果顯示這名病人體內有抗體。



醫院及衞生防護中心的感染控制專家根據病人的臨床情況及最新的檢測結果，判斷這名病人處於感染後期，已經不具傳染性，所以鄰近的病人及曾與她有接觸的職員，無人需要接受隔離檢疫或醫學監察，病人現時仍在屯門醫院留醫，情況穩定。

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