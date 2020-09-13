新冠肺炎│社署正籌備為安老院員工推第三輪測試　目標下周內開展

勞福局局長羅致光指，新冠肺炎在本港安老院舍的死亡率相對歐美各地，情況較令人安心；然而，安老院這的防疫關口，仍要守得更好，他指，社署為安老院員工提供的免費病毒測試，已進行了兩輪。社會福利署現正籌備第三輪的測試，目標是在下星期內開展。

羅致光指，歐美各國在疫情初期，廣泛的安老院感染及死亡數字，實在令人膽顫心驚；不少歐美國家的死亡數字中都有三成至七成是來自安老院。

外國研究指安老院床位的人口比率愈高 死亡率越高

他指，舉例來說比利時因COVID-19的死亡率可算是歐洲中最高的，是百萬分之922；其次的是西班牙，百萬分之636；再其次是英國，百萬分之612，其後是意大利、瑞典、法國，而法國的死亡率是百萬分之473。

他又指，根據Neil Gandal團隊於7月中的分析，在歐洲的COVID-19的死亡率的差異，44%是由於安老院床位的人口比率；針對美國不同州份的資料分析，亦顯示不同州分的死亡率高低差異，42%是由於安老院床位的人口比率。簡單來說，安老院床位的人口比率愈高的國家/州，其COVID-19的死亡率便愈高。

羅致光指，相對歐美各地，本港有關新冠肺炎的情況，令人稍為安心。(資料圖片)

本港COVID-19死亡率較全球低



他指，過往研究顯示香港長者的居於安老院的比例是已發展地區最高的，不單是遠高於西方國家，更是台灣與新加坡的3倍，日本的兩倍；因此按上述分析，香港COVID-19的死亡率是面對十分大的壓力。

事實上，香港的COVID-19死亡率在7月之前，都十分低，惟在第三波的疫情中，死亡率上升，直至9月11日為止，香港COVID-19的死亡率，是百萬分之13，相對全球平均的百萬分之118為低；而在99名的死者個案中，有28名是來自安老院。他指，雖然香港安老院的質素以及能否做好防疫工作，都備受各界關注，上述數字反映香港的情況，相對歐美各地，可以令人稍為安心。

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醫管局會在可能情況下為所有入院病人做測試

針對港大微生物學系講座教授袁國勇團隊實地觀察安老院，並向政府提出多項加強安老院防疫工作的建議，社署正聯同安老院業界商討，如何盡快落實；他又指，醫管局在最近亦表示，在可能情況下為所有入院的病人做病毒測試，並加強出院者的風險管理；至於已進行兩輪的安老院員工提供免費病毒測試，社署現正籌備第三輪的測試，目標是在下星期內開展。