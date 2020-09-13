青協：七成青年自言欠條件不參加諮詢委員會　四成半指政府不重視

政府自2017年推出青年委員自薦計劃，不過屢被外界質疑參與度不高。青協「青年創研庫」今日（13日）公布一項調查，發現有七成三受訪青年指不會考慮申請計劃，原因包括認為自己欠缺條件、對所指定委員會不感興趣等，僅兩成七受訪青年考慮申請。團體建議，政府需盡快檢討諮詢委員會運作、成效，並增設青年成員支援平台，以鼓勵青年參與。

調查於今年6月至7月上旬進行，訪問了524名本港青年，年齡介乎18至35歲，另外亦與不同學者、青年個案進行訪談。結果顯示，有多達七成三受訪青年指不會考慮申請青年委員自薦計劃，包括認為自己欠缺條件、對所指定委員會不感興趣及不相信委員會可發揮影響力，僅兩成七受訪青年考慮申請，包括想直接反映青年聲音、影響政策等。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天（13日）公布有關「改善諮詢組織運作促進青年參與」研究報告。（受訪者提供）

逾半人認為青年委員會屬政治花瓶



負責研究的成員成一梁愷俊指，有72.9%人認為青年參與能帶來改變，但亦有45.2%認為政府不重視青年參與。結果又顯示，57%人認為青年在諮詢委員會中屬政治花瓶。談及參與顧慮時，時間難以分配、擔心被「起底」、擔心被標籤「親政府」，在10分滿分中，3項因素的平均分分別為5.49、5.1及4.98。至於問到如何有效吸納青年聲音，政府官員具體回應青年意見、邀請更多不同背景青年參與兩項建議，在10分滿分中，平均分分別為6.16和6.15。

團體促檢討諮詢委員會運作



團體認為現時缺乏高層次的統領架構，距離對上一次檢討已超過10年，促政府需檢討諮詢委員會的運作、成效，同時須積極另闢途徑，讓更多不同背景社會人士參與諮詢。他們建議，增設青年成員支援平台，提供聯繫和協助統籌等，以鼓勵更多青年參與。