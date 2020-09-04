調查指逾三成年輕人為結婚想置業　團體促設青年輪候公屋隊伍

本港樓價過高，公營房屋供應不足。關注學童發展權利聯席於上月透過網上進行問卷調查，了解青年租置房屋租置的情況及困難。 調查發現，85%的受訪者希望有自己的空間，有76%指想自置物業，當中一半人因希望組織家庭。不過幾乎全部人認為樓價過高，當中75%的受訪年輕人認為首期過高。 有大學畢業生稱，現時一家五口共住東涌公屋，但無私人空間難以處理自己的情緒。不過她認為樓價過高而不敢想未來，「租樓買樓太遙遠。」關注學童發展權利聯席促請政府增設青年輪候公屋隊伍。

團體促請政府增設青年輪候公屋隊伍。（資料圖片）

關注學童發展權利聯席於上月透過網上進行問卷調查，對象為15至35歲的年輕人，共收集225份有效回應。調查發現，85%的受訪者稱希望有私人空間，有超過76%的年輕人希望自置物業，約23%希望租樓。

最多人可負擔呎價為1.2萬元

在自置物業方面，有60%的受訪者希望購買私樓，當中超過一半人因想組織家庭而置業。不過近70%的人表示可負擔的呎價上限為1.2萬元。租樓方面，超過95%的受訪者指，可負擔的租金上限為1.5萬元。當中超過70%希望租樓的年輕人稱，自己難負擔首期，有近一半人認為租樓較為自由。

調查指，幾乎全部受訪者認為樓價過高，8成人認為政府無規管樓價升幅，並有7成半人認為首期過高難負擔。

有六成希望置業的受訪年輕人想購買私樓。（資料圖片）

大學畢業生不敢考慮買樓

余小姐剛從大學畢業，於九龍灣任職文職工作，與其餘4名家人同住東涌公屋，需要與姐姐同住一間房。她稱，月入為1.4萬元，當中接近一半作儲蓄用途，其餘則為家用及車費等。她指儲蓄僅為作不時之需，沒有考慮買樓或租樓。她稱，雖然希望有私人空間，但由於樓價高認為無可能買樓，最多只能考慮租樓，「租樓買樓太遙遠......唔想販賣青春買磚頭。」

關注學童發展權利聯席建議，政府落實公屋建成量，並增設青年輪候公屋隊伍；推行租務管制，監管租金升幅及保障租戶權利，並應妥善分配土地，收回棕地興建公屋或居屋。