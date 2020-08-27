調查：兩成受訪青年曾食大麻　機構指網上購買成新趨勢籲加強教育

近年青年人吸食大麻有上升趨勢，情況引起社會關注。有機構早前進行了一項調查，了解青少年對大麻的認知及使用狀況，發現有兩成受訪青年曾吸食大麻，當中逾半人期望藉此減壓。調查又發現，部分青年人對大麻有誤解，包括對身體、大腦不會有太大傷害等。有社工表示，近年社交網上平台成青年購買大麻的其中一個途徑，而今年在疫情下更有上升趨勢。機構建議，學校、職場應加強預防吸食大麻的教育工作，讓青年更容易接觸相關教育資訊。

青協今年於5月20日至6月30日期間，在9個地區實地訪問647名10至35歲青少年，發現有約兩成人曾吸食大麻，當中9成人年齡介乎16至30歲，當中109人表示是透過朋友獲得大麻（87.2%），其次是從網上購買（14.4%）。在吸食原因方面，超過一半人稱用於減壓、其次是出於好奇、解悶等。



部分受訪青年對大麻存誤解



青協西貢及黃大仙外展社會工作隊單位主任楊健華指，調查又發現，部分青年對大麻存有誤解，包括同意「大麻對大腦的傷害少過煙酒」（35.7%）、同意「外國有部分國家推行合法化，所以大麻帶來的傷害應該不大」 （32.6%）、不同意「大麻是毒品」(27.2%)、同意「大麻是天然的植物，對身體不會有大影響」（25.0%）及同意「吸食大麻是一種潮流文化」（25.0%）另外，亦有7成受訪者認為現時香港對大麻的教育並不足夠。



網上購買成新趨勢



楊健華亦指，近年多了年青人透過Instagram、Facebook、Heymandi、Tinder等熱門社交平台，在網上購買大麻。他分享，只要在這些平台，輸入某些關鍵字，便可容易找到，直言今年受疫情影響，不少青年「留家抗疫」，相信有人為解悶或在家中、後樓梯吸食，亦多了人在網上購買。

有機構早前進行了一項調查，發現有兩成受訪青年曾吸食大麻。（受訪者提供）

有青年高峰月花2萬元買大麻 近年記憶力轉差



今年23歲的阿南（化名）在15歲初次接觸大麻，最初受朋輩影響，感到好奇而食用，「感覺輕飄飄，唔知自己做緊咩」，一星期食兩、三次，其後吃得更頻密，「最誇張一個月使1萬至2萬蚊，返工出糧啲錢基本上就用嚟食大麻」，坦言當初沒擔心有何壞處， 「細個覺得唔係毒品，係放鬆」，但脾氣變得爆燥，與家人、朋友之間的磨擦增加。在近兩、三年，他發現記憶力明顯轉差，形容「感覺好虛幻」，如活在不真實空間，更引發失眠、情緒反覆的問題。阿南現正遂步戒掉大麻，但他坦言「依家要面對真實時，感到好困難」， 亦會呼籲朋友不要吸食大麻。

阿南（右）在15歲初次接觸大麻，最初受朋輩影響，感到好奇而食用。（受訪者提供）

青協深宵青年服務單位主任李智廣建議，學校、大專院校及職場應加強預防吸食大麻的教育工作，讓青少年更容易和方便接觸相關教育資訊。他強調，大麻禍害不容忽視，如影響肢體協調能力、損害記憶力等，長期和大量使用更會損害大腦發展和降低智力。對於有青年期望以吸食大麻減壓，他提醒大麻未能有效減壓，反而可能造成情緒大起大落，建議青年應學更多處理情緒困擾方法。