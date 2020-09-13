新冠肺炎｜孔繁毅料四至六周才零確診　且需維持始代表社區無病毒

本港第三波疫情未完。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（13日）在電台節目指，本港仍未做到「零確診」，病毒仍存在在社區，故仍要繼續各方面的感染控制措施。他估計，可能要4至6星期才能做到「零確診」，並要維持一段長時間，才能代表社區無病毒。 孔繁毅又認為全民檢測有用，不過，他指，參與人數目的應達到人口6至7成，而時間上，在疫情高峰時實施會更有效。 至於港大醫學院聯同內地研發的噴鼻式新冠病毒疫苗，11月會展開臨床實驗，孔希望，疫苗能在明年後半年能面世。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片）

參與全民檢測人數 應達到人口6至7成

孔繁毅指，全民檢測可找到隱形患者及切斷傳播鏈，故認為計劃有用。不過，他指，參與人數要越多越好，目的應達到人口6至7成，而時間上，在疫情高峰時實施會更有效。

孔繁毅說，現時檢測的陽性比例是意料之內，並符合統計學估算。他又稱，在疫情末不少隱性患者或已康復，故未必透過檢測找到他們，又估計本港現時約有40至50名隱形患者。他說，即使參加人士的檢測結果是陰性，但之後亦有感染風險，故同樣要小心，「只不過你呢一刻係陰性，唔係代表你無機會感染。」

料四至六周才能「零確診」

孔繁毅又指，本港仍未做到「零確診」，病毒仍存在在社區，故仍要繼續各方面的感染控制措施。他估計，可能要4至6星期才能做到「零確診」，並要維持一段長時間，才能代表社區無病毒。

對於政府早前放寬部份措施是否合適，孔稱需要「平衡」，但同時亦要小心，若措施放鬆得太快便容易會反彈，就似第三波疫情。他認為，政府今次的做法很小心，但強調要堅持感染控制措施，例如進入食肆時量體溫、將送餐及執枱人士分開等，「當措施做得好、做得足夠，慢慢等到零確診後先再放鬆（措施），相信取得平衡，亦唔會有反彈。」

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所有入境人士要做檢測

孔又說，若香港能提高檢測能力，並增加檢測點、加快檢測時間，相信若冬季出現四波爆發，亦能很快控制到。

他認為，最重要是邊境控制，建議所有入境人士都要先作檢測，以即時找到患者及減輕追蹤工作的負擔，強調隔離並非最重要，「可能入嚟要即刻做（檢測）、第七日再做多次。」他說，現時病毒已滲入社區，且部份人已找不到源頭，故承認追蹤工作有困難。

希望疫苗明年後半年面世

此外，港大醫學院聯同內地研發噴鼻式新冠病毒疫苗，11月會展開臨床實驗，並會招募100名年輕及健康的志願者參與。孔希望，疫苗能在明年後半年能面世。