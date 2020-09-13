新冠肺炎 ｜限聚令放寬2變4　完成全民檢測外傭　與友慶生感開心

二人限聚令放寬後第一個周未，本台記者今日（13日）到外傭熱門聚集地中環皇后像廣場現察，外傭由二人一組改為四人一組相聚，有外傭以四人一組慶祝生日，對限聚令放寬亦表示開心。街上亦有外傭組織，提醒外傭注意限聚令及社交距離，以免被罰款。 另外，全民檢測計劃將於明天（14日）完結，有外傭表示較早前已跟隨僱主進行檢測，認為對自己與朋友亦多一份保障。 記者：馬煒傑

9月13日，二人限聚令放寬至四人的第一個周未，地鐵站內人群擠擁。（盧翊銘攝）

+ 3 + 3 + 3

因應疫情緩和，限聚令自星期五（11日）起放寬至四人為上限。今日（13日）為放寬後首個周未，記者到外傭熱門聚集地中環皇后像廣場視察，大部份外傭都以四人為一組聚集，利用紙皮蓆地而坐，部分群組之間會用紙皮相隔，亦有警察與食環到場提醒市民遵守限聚令。現場大部分人都有遵守限聚令，惟地鐵站內人群較為擠擁。

9月13日，二人限聚令放寬至四人的第一個周未，有警察到場提醒外傭遵守限聚令及社交距離。（盧翊銘攝）

外傭參與全民檢測求安心

全民檢測計劃將於明日（14日）完結，外傭Milo表示，自己較早前與僱主一家一同參與了全民檢測計劃以求安心，她認為參與全民檢測計劃對自己與朋友都有保障，她表示，雖然檢測時有小小不適，但都可以接受。

外傭組織Pinatud A Saleng ti Umili成員Joseline Tanguid表示，大部分接受檢測的外傭都是自願參與，而非僱主強迫。組織亦用海報等，提醒外僱注意限聚令，以免避罰款。Joseline亦認為，有僱主禁止外傭外出，但僱主一家則如常外出，認為是雙重標準，亦感到不公平。

9月13日，二人限聚令放寬至四人的第一個周未，有外傭組織提醒外傭要遵守限聚令，以免被罰款。（盧翊銘攝）

9月13日，二人限聚令放寬至四人的第一個周未，有外傭與朋友四人一同慶祝生日。 （盧翊銘攝）

適逢限聚令放寬 外傭四人相聚慶生

外傭Joanna於今日生日，對於限聚令的放寬表示開心，因為讓她可以與朋友一同慶祝；其友人Angelie表示，先前因應二人限聚令的關係，與朋友難以相約外出，已有兩個月未與朋友見面，對限聚令終於放寬感到開心。

於下星期二生日的外傭Milo，今日亦與朋友相約慶祝，Milo表示對限聚令於生日前放寬感到興幸，讓自己可以和朋友一同慶祝，又表示難以想像只能兩個人慶祝的生日。