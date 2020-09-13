台灣記者指陸委會扣留偷渡五港青　中間人稱安好　家屬指杳無音訊

台灣記者鐘聖雄周六（12日）聲稱，協助五名香港的反修例示威者偷渡到台灣，但在高雄被陸委會扣留，無法對外聯絡，無法見律師。台灣陸委會回應傳媒指，消息或另有目的，呼籲勿作不必要揣測。 《香港01》聯絡到一名去年因參與反修例示威而流亡到台灣的港人，他表示五名偷渡者安全，已透過中間人聯絡香港的家人，又認為鐘聖雄所得知的資訊並無更新。其中一人的母親對《明報》記者說，兒子至今杳無音訊。

稱已透過中間人聯絡家屬

一名從去年抵達台灣的香港反修例示威者，對《香港01》記者說，據他了解到情況，五名偷渡者有被安置好，但無法與外界接觸，亦有透過中間人向父母提供現況消息，得知平安。

他在台灣一直有與其他「流亡者」及協助港人的台灣基督長老教會聯絡，他說此前並不認識鐘聖雄，相信鐘掌握的資訊未有更新。他認為此階段台灣政府不會將滯留台灣的港人趕走，但承認當局處理協助港人的進度緩慢。

鐘聖雄籲港人勿再偷渡台灣

台灣記者鐘聖雄去年曾公開募集物資到香港，周六（12日）突然在facebook發文，指五名香港「反修例」示威者，7月18日由香港出發，經東沙抵達高雄，目前正被陸委會扣留。

鐘聖雄指他們沒有對外聯絡管道，無法和律師、人權團體見面，除了極少數的陸委會、海巡署人員外，無人知道五人是否安好。他公開事件，是希望能幫忙的人得以及早出手，他也呼籲「勇武抗爭者」不要再去台灣，指水路去台灣已經行不通，甚至有生命危險；他又指民進黨不如外界所想支持香港示威者。

台灣民間團體質疑 引述政府指無人被扣查

鐘聖雄發出相關消息後，在台灣和香港都收到熱議。民間組織「台灣世衛外交協會」發言人張珮歆，就發布聲稱與台灣政府單位人員的對話，引述指無人被扣查。

對於外界質疑，鐘聖雄再發文，指此事可能進入調查階段，不會再對外發言。《香港01》曾聯絡鐘聖雄，但並無回覆。

2020年7月1日，陸委會成立「台港服務交流辦公室」，在兼顧國安前提下，依據既有法規與公私協力方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。（陸委會facebook）

有家屬指兒子偷渡台灣後音訊全無

台灣《中國時報》報道，五名港人7月中下旬偷渡到台灣時被截獲，扣留高雄，包括被控去年七一衝擊立法會及9月29日金鐘衝突兩項暴動罪的文家健。

《明報》8月30日報道，文家健母親對記者聲淚俱下指，兒子至今杳無音訊。該報今日報道，文家健母親仍未能聯絡兒子，無途徑知悉其下落。

陸委會副主委重申對香港人已設人道援助機制，對符合條件的人都會給予必要人道援助。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

陸委會：消息或另有目的 勿作不必要揣測

台灣陸委會周六晚就事件回應，陸委會副主委邱垂正接受傳媒訪問時指，「對於外界流傳的各項訊息，我們認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，希望外界不要再作不必要的揣測，政府也不會針對個案加以說明。」

邱垂正又指台灣政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。

總統府表示，陸委會已跟多個部門結合民間力量，針對香港成立救援辦公室，全部交由陸委會處理。

曾關注香港反修例運動等事件的民進黨立法委員鄭運鵬今日（13日）稱，他相信台灣政府「不會怠慢苛刻這些朋友」，並表示「照我看陸委會的說法，應該是有這些人士，而且被高度保護」，認為保密是為了杜絕浸透。而在野的國民黨、民眾黨分別要求民進黨交代詳情。

香港保安局：不要窩藏疑犯

本港保安局就事件回應傳媒查詢時指，各司法管轄區應相互合作打擊跨境罪行，制止那些干犯罪行並從案發的司法管轄區逃走的罪犯，不讓他們逍遙法外，是國際認同的義務，呼籲其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏在香港涉嫌罪案的罪犯。