傳5港人偷渡遭台扣留　綠委鄭運鵬：台灣不會怠慢苛刻這些朋友

台灣記者鐘聖雄昨日（12日）在Facebook發帖，承認曾協助5名香港示威者在7月18日由香港出發經東沙群島抵高雄，稱這5人目前還被扣在陸委會手上，「沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到」。 陸委會昨晚回應事件，但並未承認或否認5人去向，只表示外界流傳的各項訊息或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，希望外界勿作不必要的揣測，政府也不會針對個案加以說明；政府對港人已設人道援助機制，對符合條件者都會給予必要的人道援助。 對此，曾關注香港反修例運動等事件的民進黨立法委員鄭運鵬今日（13日）稱，他相信台灣政府機關「不會怠慢苛刻這些朋友」，並表示「照我看陸委會的說法，應該是有這些人士，而且被高度保護」。

事實上，鐘聖雄言論一出即引發轟動，台灣一些政黨和網民質疑陸委會做法違反人權，要求公開5人的情況。也有一些人對政府表示理解，認為陸委會回應已包含「資訊高度敏感」之意，若大方公開可能會演變成「國安危機」，因此「能做不能說」，反批鐘聖雄「洩露機密」、製造麻煩。

台灣記者鐘聖雄早前稱，5名偷渡到台灣的港人被陸委會扣留。（資料圖片）

鄭運鵬今天透過Facebook貼文指出，今年幾次在野黨提到港澳條例要修法，認為機制明確化，才能保護「被中國迫害的香港朋友」，但他一直持保留的態度。主要理由有三：港澳條例保持模糊的行政授權，依現行的作法進行專案處理，才能杜絕被中國利用假庇護、真木馬的戰術運用；總統蔡英文和行政院長蘇貞昌一再保證行政資源不會不足斷炊；他也一再向傳媒說明，只要「修法派」的朋友提出任何一個被政府專案處理誤殺拒絕的具體個案，他就接受修法。

至於是否有5名偷渡港人遭扣，鄭運鵬稱，他沒有去向陸委會和相關機關查詢有沒有這5人，「但是，照我看陸委會的說法，應該是有這些人士，而且被高度保護，我也接受政府保持這個態度」。

鄭：不向中間人或親友透露資訊 是保護他們

他表示，相信台灣政府機關「不會去怠慢苛刻這些朋友」，各界不用擔心，有任何不人道的狀況，因為如果有類似情事，將對政府威信造成很大的打擊。「既然信任專案辦公室的管理，那任何他們目前和未來的資訊（他們可能都有了新的身份），當然不能再透露給當時的中間人或家人，不管提出的是任何看起來很合理、甚至很感人的理由，都不能提供資訊。因為，任何一個人都有可能出賣他們，包含家人」。

今年2月，朱凱廸、陳志全及數名區議員到台灣與鄭運鵬見面。（鄭運鵬facebook）

他表示，不透露給這些中間人和親友，是防弊措施，不需要被認為就是不信任他們，而應該被認為是在保護他們。因為，掌握到這些資訊的人，就會被鎖定滲透威脅的對象，不管是在香港或台灣，是記者、律師或家人。

鄭運鵬強調，請在香港關心這些朋友的家人親友們放心，「台灣會把他們照顧好的！我們也會幫忙盯著。」

另一方面，高雄市長陳其邁就事件表示，不會針對個案評論證實，但台灣的中央跟地方已有援助港人的專案計劃，也會提供港人生活必要的協助，確保安全，不過相關配套不方便透露。

台灣基進黨新聞部主任張博洋則說，「中國一直都知道有人出逃，也一直都在圍堵，但只要台灣這邊低調處理，中共就沒有任何藉口指責或干預救援行動」，基於人道考量，台政府「不會將香港流亡者送中」，但法律上他們是偷渡者身份，在背景不明的情況下，台灣也須有國安考量，不論是安置或協助取得居留權，都需時處理。

（綜合報道）