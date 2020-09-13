香港國際機場獲全球健康計劃認證　評級機構指機場設施仍然安全

機管局今日（13日）宣布，香港國際機場獲得國際機場協會機場健康認證計劃 （Airport Health Accreditation Program）認證，表揚機場在日常運作中恪守極高健康及安全標準。機管局指，本港機場是亞太區內少數獲得該計劃認證的機場之一，該項認證於未來12個月有效。

香港國際機場獲得國際機場協會機場健康認證計劃認證，表揚機場在日常運作中恪守極高健康及安全標準。（資料圖片／羅國輝攝）

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，將因應疫情變化繼續加強工作，持續進行自我評估，藉以維持安全及健康的環境，讓旅客放心往來香港國際機場。

國際機場協會總幹事Luis Felipe de Oliveira 指，該項計劃旨在向外遊的公眾人士保證，機場設施仍然安全，同時機場已採取預防措施以減少對旅客造成的任何健康風險。他強調對機管局充滿信心，其竭誠努力將有助大家合力達到共同目標。

機場健康認證計劃旨在支持全球各地機場，引入符合全球標準的新健康措施，該計劃顯示機場如何根據國際機場協會航空業務重啟及復甦指引，以及國際民用航空組織理事會航空恢復工作小組的建議，按照行業最佳實務方法制訂健康措施。

計劃通過評估機場在多方面的新健康措施及程序，包括清潔及消毒、保持距離、員工保障、實際布局、與旅客溝通及旅客設施，讓機場可向旅客、員工、監管機構及政府證明，可衡量且完善的方式優先處理健康及安全事宜。認證計劃於今年7月推出，香港國際機場的認證於未來12個月有效。