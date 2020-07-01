新冠肺炎｜機管局：3滯留旅客離港　滯港19天內地婦等3人仍在禁區

本港恢復部份轉機服務，多名旅客因沒留意中港入境限制，加上航空公司安排失誤，以致滯留本港機場禁區多日。當中有內地老婦睡在機場19日；另有10名杜拜抵港旅客滯留機場五日後，早前獲安排入住鯉魚門度假村檢疫中心。 機場管理局今日（7月1日）表示，今天有三名滯留的旅客乘搭航班離開香港國際機場，返回當初抵港航班的出發地。現時仍有三名滯留機場的旅客，全部於禁區隔離區等候安排。

新一輪限聚令放寬措施（3/7 - 16/7）

+ 11 + 10 + 9

機管局表示，今天有三名早前因航空公司轉機安排失誤而滯留的旅客乘搭航班離開香港國際機場，返回該旅客當初抵港航班的出發地。現時仍有三名滯留機場的旅客，全部於禁區隔離區等候安排，不能隨意離開該區域，並只可使用專用的洗手間，以避免與其他旅客及員工接觸，航空公司負責運送食物及毛毯予滯留旅客。

劉姓內地婦至今滯留機場19天。（微博）

內地老婦滯留19日

然而，離開機場的旅客不包括滯留19日的劉姓內地老婦。她今日在微訊上寫道，「我回家的路怎麼這麼難？」她又稱自己患高血壓、高血糖，而九旬母親病危，懇求港府批准她回家鄉，讓她陪伴母親度過最後時光。