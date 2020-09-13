Staycation｜半島房間慶生後一片狼藉　工會︰應要表現港人質素

本港新冠肺炎疫情持續，在Party Room和卡啦OK停業的情況下，不少港人均選擇到酒店慶祝生日或聚會。然而最近網上流傳的片段卻引起熱議，片段中半島酒店房間一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍佈角落，疑是顧客在慶祝生日後的「慘況」。 香港酒店工會主席徐考澧認為片段的畫面是個別情況，但他表示酒店於疫情下選擇開源節流，人手嚴重不足以致工作量劇增，甚至有文職員工被調派至餐廳捧碟。他坦言，此情況下若顧客不斷要求索取禮物，或不注重衞生，則增加職員不勝負荷的工作量，因此呼籲港人「應該要表現返香港人嘅質素。」

「熱血公民」鄭錦滿昨日（12日）在Facebook上載一條短片，段中房間一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍佈角落。（Facebook截圖）

酒店工會︰住客衞生惡劣是個別情況

「熱血公民」鄭錦滿昨日（12日）在Facebook上載一條短片，疑是半島酒店的顧客於生日派對後，員工清理時的環境。片段中房間一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍佈角落，而床單，地毯、電視機均無一倖免。其後片段在網上討論區連登及Facebook瘋傳，大部分回應均指責顧客缺乏衞生意識。

香港酒店工會主席徐考澧指，疫情下港人在別無選擇下到酒店開派對或聚會，偶爾會出現衞生較差的情況，而最近於網上廣泛流傳的片段為其中一宗嚴重個案，或有其他同樣惡劣的情況，但暫時未有證據，認為是個別情況。

香港酒店工會主席徐考澧認為片段的畫面是個別情況，呼籲港人表現應有的質素。（黃舒慧攝）

酒店開源節流 員工工作量劇增

自從最近本港疫情逐漸放緩，政府放寬禁堂食令，酒店餐廳得以重新營業，生意有所好轉。但徐考澧坦言，目前僅旺丁不旺財，因酒店推出不同的優惠吸引市民，相信未能大幅增加收入，員工的工作量卻大增。他解釋，酒店普遍要求員工每人須輪流放無薪假約4天，同時因生意有所好轉，員工均分身不暇。「1個人要做1個半工作，由10個鐘變咗返12個鐘。」

徐考澧續指，疫情下酒店選擇開源節流，各部門之間互相調配人手，文職員工被調派至餐廳樓面，或到酒店大門為顧客量度體溫。問到文職員工如何長時間捧起餐碟，他無奈指「冇㗎，頂硬上囉。」

酒店對違規情況隻眼開隻眼閉

至於酒店房的入住人數超出上限，徐考澧表示已成為常態，但大型酒店普遍有等個入口，如餐廳、商戶等，酒店不會嚴格檢查。他又指，雖然超出人數上限是不正當的行為，但酒店對於生意當然樂見其成，對此情況或「隻眼開隻眼閉」。

除了港人的衞生意識被批評外，亦有酒店員工在網上指責「為咗要多啲免費飲品，屈我們冇補，然後投訴攞免費酒或早餐。」（Facebook截圖）

籲港人表現應有的質素

除了港人的衞生意識被批評外，亦有酒店員工在網上指責「為咗要多啲免費飲品，屈我們冇補，然後投訴攞免費酒或早餐。」徐考澧則表示，貪圖優惠不止酒店業，服務業亦面對同樣的情況。他認為這是一種約定俗成的文化，酒店會傾向接受顧客要求並盡量滿足，例如於紀念日贈送蛋糕給會員，營造賓至如歸的感覺。「酒店會送啲蛋糕仔畀會員，久而久之間間酒店都爭相咁做，啲客可能就想搵著數問返轉頭。」

然而對於酒店員工而言，在人手不足的情況下，若顧客不斷要求索取優惠及禮物，則再度增加不勝負荷的工作量。他呼籲「香港人應該要表現返香港人嘅質素」，遵守酒店的操守和禮儀。

徐考澧坦言，因酒店推出不同的優惠吸引市民，相信未能大幅增加收入，員工的工作量卻大增。（資料圖片／黃國立攝）

翻查半島酒店的網頁，顯示酒店推出了多項優惠，包括「【你生.我賞】生辰住宿禮遇」，顧客入住豪華客房每晚2,333元，並獲發生辰入住禮，亦可延遲退房至下午2時等；而「【流金歲月】周年紀念禮遇」，入住豪華客房連二人早餐（半島大堂茶座早餐）每晚2,880元，並贈送周年紀念入住禮及禮品。