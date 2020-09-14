全民檢測｜計劃尾聲　陳肇始感謝內地檢測員及6000港醫護協助　

全民檢測「普及社區檢測計劃」今日（14日）最後一日，食物及衞生局局長陳肇始發表網誌，指出過去13日累計合共171.9萬人檢測中心登記檢測，截至昨晚8時，累計完成檢查166.7萬個樣本。陳肇始同時感謝中央政府支持，安排570多名內地檢測人員到港協助檢測樣本，並感謝6,000位醫護人員或於大專院校就讀醫療相關學科的學生協助採樣。

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食衞局局長陳肇始探訪多間檢測中心，感謝醫護人員協助採樣。（陳肇始網誌圖片）

陳肇始在網誌中指出，自全民檢測在9月1日開展以來，過去13天累計合共有約171.9萬人在檢測中心登記檢測，截至昨晚上8時，累計完成約166.7萬個樣本核酸檢測。呈現初步陽性的樣本交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

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檢測超過160萬個樣本

陳又指出，全民檢測得以順利舉行，衷心感謝中央政府的全力支持和對香港市民的關愛，特別安排了570多名內地檢測人員到香港，在短短10多天，不辭勞苦丶日以繼夜地全力協助檢測超過160萬個樣本。

陳又感謝近6,000位醫護人員或於大專院校就讀醫療相關學科的學生報名參加計劃，協助為市民採集樣本。另有不少醫護團體包括提供醫療相關學科的大學及大專院校、志願團體、私家醫院、私人醫療集團等都鼓勵員工或就讀醫療相關學科的學生參與，並以「包場」形式負責個別檢測中心的採樣工作。

陳續稱，多謝三位前任局長楊永強教授、周一嶽醫生和高永文醫生，以及多名醫護界翹楚丶醫護同行和相關學科的同學，在百忙中粉墨登場，協助拍攝多段宣傳短片，呼籲市民參與檢測。

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