學生涉藏摺刀噴漆案開審　警員稱見被告倒液入瓶　疑他在製汽油彈

去年9月15日港島各區有反修例示威，有人在灣仔港鐵站附近擲汽油彈，一名23歲學生涉藏有摺刀、噴漆及無線電對講機等物品被控。案件今（14日）在東區法院開審。拘捕被告的警員供稱，當日與同袍接報到灣仔地鐵站受到汽油彈襲擊，警員到場協助關閉出口時，他目睹被告正將液體倒進玻璃瓶中，懷疑被告正在製作汽油彈，他即衝前追捕，在太源街制服被告並搜出他上有控罪所述物品。

被告陳曉松（23歲，學生）被控一項管有物品意圖損壞財產罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指稱他於2019年9月15日在灣仔莊士敦道近太源街一帶，管有一把信用卡形摺刀、一把萬用刀、一罐噴漆、三束膠索帶、一盒火柴，以及一部無線電通訊收發器。

被告陳曉松(前)涉嫌藏有摺刀及噴漆等被控。(呂樂謙攝)

現場有200至300名黑衣人

警員張曉鋒供稱，當日下午近六時，他與隊員接報到灣仔地鐵站附近巡邏，發現有200至300名黑衣示威者聚集，部份人手持武器，當中亦有人向灣仔站A4出口投擲汽油彈。張與隊友將A4出口關閉後轉至A3 出口掃蕩，發現另有一批約30名示威者聚集在莊士敦道和太源街近A3出口交界，其中被告當時正背住一個用紅色雨蓋覆蓋的背包，並站在一名手持汽油彈的示威者身旁。

見被告將液體倒進玻璃瓶

張憶述，因被告當時正在將某些液體倒進玻璃瓶中，懷疑他正在製作汽油彈，於是上前追捕。被告與身旁的示威者見狀，隨即將手上的玻璃瓶拋到地上並往太源街方向逃跑。張最終在太源街附近從後抱住被告，被告不斷掙扎，二人雙雙倒地，張用膠索帶制服被告，被告手上有生理鹽水和一枝噴漆。

案件下午續審。

案件編號：ESCC 873/2020