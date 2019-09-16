【9.15衝突】示威者告士打道掟汽油彈　兩交通警拔佩槍驅散

片段截圖可見其中一名交通警員拔出佩槍指向示威者。

反修例遊行集會，再次引發警員擎真槍驅散示威者事件。網上流傳一段片段，可見一批為數約十多人、身穿深色衣物的示威者，在灣仔告士打道走出馬路，向兩名交通警員的身邊，擲出約三枚汽油彈。汽油彈在地面引起小火。涉事兩名警員隨即拔出其裝有實彈的點三八左輪佩槍，指向示威者。一眾示威者隨即調頭跑回行人路四散。片段僅長16秒。

消息稱，事發約有昨日(15日)下午5時45分，現場為灣仔告士打道往中環方向，近馬師道天橋橋底。據知當時有一批示威者，用雜物在上址堵塞道路，兩名交通警員騎「大馬」警察電單車到場，打算清理開路，期間遇上示威者，因而發生上述衝突事件。據知，警員及示威者均無受傷，亦未有人被捕。

《香港01》正向警察公共關係科查詢詳情。

今次已非第一次有警員在示威衝突中拔槍。8月13日深夜，警方與示威者在機場爆發衝突，一名警員隻身走入一號客運大樓入口，將一名女示威者按在地上，引起其他示威者不滿，雙方起爭執及推撞，該名警員被圍打，警棍脫手，警員於是拔出腰間左輪手槍指向示威者，示威者隨即四散。

8月25日荃葵青遊行，晚上演變為激烈衝突。示威者在懷疑「福建幫」白衣人斬人事件的大陂坊、二陂坊及眾安街一帶，針對部份麻雀館、食店及機舖進行破壞，十數名穿防具軍裝警員出動驅散，被大批示威者持棍狀物追打，有警員後退時失足倒地，據知有警員的佩槍懷疑跌在地上，此時其餘同袍舉槍指向示威者，其中一人向天開一槍示警。有男子跪在舉槍警員面前，希望警方勿開槍，被警員一腳踢開；同時間，跌槍警員則在同袍護送下檢回佩槍，再加入用佩槍指向人群。事後警方記者會上則指是用腳「推開」該男子。

至8月31日晚上，數十名示威者在維園對開，將幾名懷疑喬裝示威者的懷疑警務人員包圍，期間有人拔出「曲尺」佩槍，向天開槍示警，驅散人群。警察公共關係科高級警司余鎧均於翌日證實，曾有兩名警務人員在維園向天開槍，強調鳴槍前有表明身份，又指已經給予清晰警告，認為開槍的決定是正確及合理。