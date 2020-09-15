復課｜9.16部份學生回校　幼稚園安排K1生返校熟環境　減陌生感

本港近日疫情有所緩和，教育局早前宣布9月23日可以分階段復課，又指學校可以因應校情，明日(9月16日)起讓不多於全校六分之一學生回校進行不多於半天學習活動。 有9間幼稚園分校的太陽島將率先安排K1生於9月16日率先回校，熟習學校環境「希望安排他們先回校熟習環境，減低陌生感」；而有6間幼稚園靈糧堂，則安排K3生在9月21日起分批回校上課。 至於位於屯門的圓玄學院陳國超興德小學將率先安排小六生回校，校長賴子文表示，相關安排希望先安撫學生情緒，為正式復課授課及升中呈分試預備，加上小六生有能力協助老師處理簡單校務及管理秩序，既可重建師生關係，亦可為9月23日首輪復課做準備。

圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文。（資料圖片／黃舒慧攝）

小六生先返校可協助校務工作



屯門圓玄學院陳國超興德小學校長賴子文說，考慮到小六生要應付升中呈分試，難免會較易緊張及感到壓力，故9月16日至18日先安排小六生回校，首要是安撫情緒。此外，小六生自律能力較好，可分配校務工作，協助維持秩序及協助低年級學生，讓學校早日恢復運作。

至於小一新生，則會在9月21日及22日回校適應。賴子文解釋，早前已分批安排小一新生回校領取工作紙，逐步讓他們適應校園環境及建立歸屬感，而預早兩天回校，是希望人流較少的情況下，先適應排隊及如廁等日常安排。

圓玄學院陳國超興德小學將安排小六生在9月16日率先回校。（資料圖片／黃舒慧攝）

太陽島先安排K1生分批回校 每日1小時、適應無父母陪伴



幼稚園方面，社署本月3日公布，本月中旬起學校可彈性安排幼兒返中心接受服務，協助幼兒適應環境。有9間幼稚園或幼兒中心的太陽島，分校將安排K1學童分批回校適應。太陽島學校發展經理方科棋說，多間分校主要參考上學年K3生復課經驗，安排K1新生分兩組，在9月16日至22日每天回校約一小時，面對面認識老師及同學，並在校園內實地走動，「早前視像都有簡介校園，但K1同學需時適應沒父母陪伴，希望安排他們先回校熟習環境，減低陌生感。」

太陽島在港共設九間分校。（太陽島校網相）

靈糧堂：學生分批隔日回校 每天上2.5小時 停止供應茶點



旗下共有六間幼稚園的靈糧堂，高班學生將在9月21日起分組回校上課，以減少學校內的人流。而茶點時間亦會暫停。總校長曾建樂解釋，校方與持份者召開多次會議後，認為需要預留時間消毒及清潔校車及學校，並分隔上下午班學生，而取消茶點安排，若上課時間太長，連同交通時間，幼童會感到肚餓，故參考家長意見後，決定復課初期隔天上課，每天上課時間為兩個半小時。

由於上學日數減少，不提供茶點，故9月校車費只收三分一，10月才開始收全費，而10月茶點費亦會全免。至於N班學生將於9月29日復課，9月29、30日及10月初家長可陪子女回校適應，10月8日至16日為適應周，至10月19日才會正式分批上課。