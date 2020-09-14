Staycation｜半島酒店房慶生變垃圾場　房客遭罰3,000元清潔費

新冠肺炎疫情肆虐，不少港人都選擇酒店Staycation慶祝生日或聚會。日前網上流傳短片，半島酒店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍佈房間各處，網上言論紛紛指責房客缺乏衞生意識。香港酒店工會主席徐考澧確認，酒店最終向客人收取約3,000元清潔費，「如果(酒店物品)有永久損傷可能仲貴」。 《香港01》正向半島酒店查詢。

（半島酒店）

香港酒店工會主席徐考澧今日（14日）指出，據他所知，酒店就事件已向涉事房客收取約3,000元清潔費，相關費用一般由酒店開出，並沒有準則，「如果(酒店物品)有永久損傷可能仲貴」。徐又表示，針對房客的過分行為，酒店一般都設有黑名單機制，如房客行為太惡劣，就有機會被列入黑名單。

徐考澧早前曾指，疫情下港人在別無選擇下，到酒店開派對或聚會，偶爾會發生房客狂歡過後，衞生較差的情況，而網上廣泛流傳的片段，只屬其中一宗嚴重個案，又認為是個別事件。

「熱血公民」鄭錦滿本月12日，曾在facebook上載一條短片，疑是半島酒店的顧客於生日派對後，員工清理房間的環境。片段中房間一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍佈各處，而床單，地毯、電視機均無一倖免，全部被弄污。其後片段在網上討論區連登及facebook瘋傳，網民大部分回應均指責涉事房客缺乏衞生意識。