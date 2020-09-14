新冠肺炎｜增14宗確診12宗本地　屯門都城餐廳3食客中招疑爆疫

新冠肺炎疫情未回落，本港今（14日）新增14宗確診個案，連續第2日回升至雙位數。新增個案中，12宗來自本地，其中3宗感染源頭不明，當中有3人曾前往屯門鄉事會路都城餐廳吃早餐，並經普及檢測證實確診。 被問到都城餐廳是否有傳播風險，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現不確認傳播途徑，但3名患者分屬兩群人，他們互不相識，憂出入餐廳時帶來傳播，又推測指或有員工感染，已建議餐廳停業大清洗，亦會向30名員工派發樣本瓶進行檢測。

張竹君（左）指，本港今日新增14宗確診個案。（余俊亮攝）

張竹君：餐廳要大清洗及檢測後才復業

張竹君公布指，12宗本地個案中，6宗確診個案由全民檢測發現所得，4宗屬相關個案，當中包括3名屯門居民，分別居於屯門友愛邨（第4968及4969宗個案）及兆禧苑樂禧閣（第4972宗個案），第4968及4969宗個案是同住家人，包括1名61歲退休男士及另一名63歲女子，兩人每周有兩至3日，會前往屯門鄉事會路的都城茶餐廳進食早餐，日前於屯門官立中學接受檢測；後者則是49歲男子，他每天早上均有前往同一茶餐廳，事後前往天晴邨檢測中心接受採樣後證實確診。

被問到都城餐廳是否有傳播風險，張竹君指，不肯定傳播途徑，因有不同人士前往用餐，但各人互不相識，亦有可能是早餐時一同感染，「因為都有兩堆人，會唔會有巧合，有機會出入時有傳染」，另或有可能有員工感染，將向餐廳內30多名員工派樽。她續指，會安排餐廳進行大清洗，完成相關檢測後，才予重新開業。

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