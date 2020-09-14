新冠肺炎｜檢測商Prenetics錯配22個樣本瓶　須覆檢全部食肆紀錄

政府在7月中推出高危群組免費檢測，包括為食肆員工提供一次性的檢測服務，由一間名為Prenetics的基因公司承包。 長沙灣一間餐廳「Fast Taste」近日在社交平台指，餐廳無任何員工參與Prenetics的檢測，但卻收到一份檢測證明文件，稱該餐廳有22人已完成檢測，質疑「被參加」檢測計劃。 食環署今天（14日）證實，Prenetics將原本從深水埗區「太子海鮮菜館」收回的22個樣本瓶，錯誤配對至並未參與食肆員工檢測計劃的另一間餐廳「Fast Taste」，Prenetics現時需要覆檢所有參與的食肆的記錄，以確保再沒有相類似的錯配情況。

Fast Taste負責人余先生向《香港01》表示，上周六（12日）接到Prenetics寄出的一份檢測證明文件，上面列明其餐廳的名字，指「已完成」檢測的人數有22人，最後檢測日期是8月18日。余先生稱，該餐廳的全職及兼職員工只有8人，難以理解為什麼證明文件會指有22人做了檢測，他稱曾經有人到訪餐廳了解他們參加檢測的意願，但他回覆指不會參加，亦沒有人放下樣本瓶，他質疑Prenetics有「篤數」之嫌，「諗唔到除咗造大條數，仲有咩原因…如果係出錯，咁都可以錯？都幾離譜！」

食環署回覆查詢指，食肆員工檢測計劃由7月17日開始，並於8月31日完成。期間，檢測承辦商（Prenetics Limited）已收回超過13.3萬個樣本作檢測，並已對所有收回的樣本完成檢測，有合共24宗個案轉交衞生署衞生防護中心處理，其後經中心確認為陽性個案。

經覆查記錄發現，Prenetics將原本從深水埗區太子海鮮菜館收回的22個樣本瓶，錯誤配對至並未參與食肆員工檢測計劃的Fast Taste餐廳中。按食環署要求，Prenetics會覆檢所有參與的食肆的記錄，以確保沒有相類似的錯配情況。

Prenetics在其網站指，將為一共16,000設有堂食的食肆旗下約200,000食肆員工進行新型冠狀病毒檢測；另於網頁列出已檢測餐廳及已檢測員工人數，但在網頁上未能找到涉事餐廳Fast Taste或太子海鮮菜館的資料。《香港01》就事件向Prenetics查詢，正待回覆。