新冠肺炎｜手部探熱準唔準？　專家：易受環境影響　不準確應避用

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府規定食客進入食肆用餐前要先探熱。為符合規定，有食肆放裝紅外線探熱儀，但亦有不少食肆改用手部探熱器。有專家認為，以手腕作探熱所得出的溫度不準確，因容易受環境因素影響，如探熱前觸摸冰水，所量度到的體溫會較低。專家更直言，「有邏輯思考嘅香港人都會明」，故不應以手部作量度體溫的方式。

市面上不少食肆、商場近來亦改用手部探熱。在網上亦見到不少標榜可以手部探熱的紅外測溫儀出售，搜尋發現一部產自中國的紅外溫度測試儀連腳架，售價介乎400元至600元。而在內地網購平台上，有探熱器的短片亦是用手部作測試；而價錢則大約為一百多元人民幣，亦有部份價格僅約60多元人民幣。

食客相信食肆的探熱措拖嗎？劉先生直言自己不是專家，不評論防疫措施，「最重要係你身邊同你食飯無事。」也有市民認為，防疫措施只是作個樣，無太大實質作用。

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曾祈殷：之前未曾聽聞以手量體溫



感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為手部探熱方法不準確，笑言因今次疫情才「出現啲咁嘅嘢」，之前未聽聞過以手量度體溫的方法，估計是因「嫌麻煩」故採用手探。他指手探方式受很多環境因素影響，如探熱前觸摸冰水，「咁一定度到低啲」；又如觸摸過熱水或將手插入褲袋一段時間，量度出的結果亦會較暖。

他又指，臨床及在醫院亦不會用手探的方法為病人量度體溫，認為不應使用這種方式，直言「有邏輯思考嘅香港人都會明，邊個醫生話（手探）可以的話，我都好想同佢溝通下」。而額探、耳探及口探中，以耳探及口探準確度較高，因可量度到身體的核心溫度，但涉及成本及感染控制問題，如耳探每個使用者亦須更換新的膠套。

額探實質亦會受「粉底」影響量度

至於現時大部份場所使用的額探，曾祈殷指其實非一個標準做法，因同樣受外來環境因素影響，如頭髮覆蓋、女士粉底太厚等，量度時亦可能不準確，當局亦曾發指引建議醫務所等應使用耳探及口探較為理想。曾補充，額探以攝氏36度為發燒的參考指標，而耳探則是攝氏38度；口探發燒參考指標為攝氏37.5度。

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梁子超：量度手腕或可免近距離接觸 惟準確度「會差少少」



呼吸系統專科醫生梁子超同樣認為，表面溫度受環境溫度等因素影響，額頭因屬軀體部份故準確度會比四肢高，以手探準確度「會差少少」。然而手探可令探熱人士及被探者保持較遠距離，減低接觸感染風險。他又指，新型肺炎患者初期發燒病徵不明顯，探熱只是輔助角色，作用其實主要是提醒大家發燒時避免到人多聚集的地方，故量度手腕避免近距離接觸「或者仲有減少交叉感好處」。

他強調，所有探熱方法「本身都唔係好可靠可以排除到新冠肺炎」，內地不少地方亦已放棄探熱方式，並以了解行蹤的方式取代溫度探測。

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