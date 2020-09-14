港大將與應科院合推金融科技碩士課程　21年設30實習名額月薪逾萬

香港大學今年正式開辦金融科技學士課程，並將於2021年開辦金融科技與數據分析兼讀制碩士課程，預計學額約60個。香港應用科學研究院與港大今日（14日）簽署落實推行發展科技專才訓練計劃，將為上述碩士課程最多30名一年級學生，提供為期9個月的全職研究員工作，月薪逾萬元。 港大工程學院院長趙汝恒表示，由於經濟狀況較差，原本擔心畢業生的就業問題，但目前數據顯示今年的就業率與往年相若，同時由於市場對金融科技人才有需求，估計碩士課程的收生會相對理想。

港大工程學院院長趙汝恒（前排左）說，目前數據顯示今年的就業率與往年相若，由於市場對金融科技人才有需求，估計碩士課程的收生會相對理想。（鄺曉斌攝）

將為港大金融科技與數據分析碩士課程生提供全職工作機會

科技專才訓練計劃（Technology Oriented Practitioner Program）將以半工讀形式，向即將於2021年開辦的港大金融科技與數據分析碩士課程一年級學生，提供9個月全職工作，職務與薪酬等同應科院的研究員，月薪逾萬元，學生可以參與應科院與金融機構、銀行以及金管局等公司或機構的合作項目，工作內容包括風險管理、區塊鏈（blockchain）、人工智能及網絡安全等。

應科院期望，課程學生可以透過計劃一邊學習、一邊吸取實戰經驗，修畢兩年兼讀制課程後，能即時憑藉相關工作經驗，即時投入就業市場。應科院行政總裁周憲本表示，由於過往與香港大學有很多合作，認同該課程技術先行的目標，因此先與港大的課程合作推行工作學習計劃，未來或會擴展至其他院校的相關課程。

應科院與港大簽署落實推行發展科技專才訓練計劃，將為上述碩士課程最多30名一年級學生，提供為期9個月的全職研究員工作，月薪逾萬元。（鄺曉斌攝）

市場對金融科技人材有很大需求

談及經濟狀況會否影響畢業生時，周憲本認為：「週期性問題會來會去，但投資科技人才就永遠唔會蝕。」他指，今年的經濟狀況雖然較差，但對工程學科畢業生的影響不大，反映市場長遠而言仍對金融科技人才仍有很大需求。港大工程學院院長趙汝恒說，原本擔心畢業生的就業問題，但目前數據顯示今年的就業率與往年相若，同時由於市場對金融科技人才有需求，估計碩士課程的收生會相對理想。

港大金融科技與數據分析碩士課程將於今年10月中起接受入學申請，預計學額60個，主要招生對象為本地學生。課程將於明年9月開課，持有工程、理科或相關學士學位的學生均符合報讀資格，兩年總學費為25萬元。

應科院行政總裁周憲本認為：「週期性問題會來會去，但投資科技人才就永遠唔會蝕。」（鄺曉斌攝）

港大金融科技學士課程平均收生35分



相關碩士課程屬計算機科學系開辦，系主任林德華表示，課程屬於跨學科，將與商學院及法律學院合作教授科目，但主要課程目標則以電腦、金融技術為主軸，不是單純讓商科學生轉型，同時希望資訊科技、電腦工程人才加入轉型行列。

港大兩年前開辦金融科技學士課程，林德華指今年透過大學聯招（JUPAS）合共招收43名學生，較預期大增，以最佳六科計算，收生平均分約35分。