港大生涉用防撞桿堵路　戴手套兼50米範圍被截　官指有參與裁罪成

港大護理系學生，被指去年11月11日「三罷」行動中，在大埔公路用防撞桿堵路，並襲擊一名休班警，因此被控公眾地方造成妨擾及襲警罪名。裁判官今（26日）在粉嶺裁判法院裁決時指，被告在堵路地點50米範圍被截，他當時又戴有手套及管有頭盔等，認為他有參與堵路，故裁定造成阻礙的傳票罪成，至於襲警罪則因事主證供質素欠佳，未能盡信，故罪名不成立，案件押後至明天下午判刑，男學生准繼續保釋。

被告被指用防撞欄佔領行車路

被告鄭塏臻（20歲）被指在大埔廣宏街襲擊警員Y，於大埔公路元洲仔段迴旋處與另一女子用三條防撞欄佔領行車路。休班警員沈德華供稱，當天早上六時許駕私家車駛經現場時，發現一對男女向馬路丟欄杆，但他到附近接載Y後，才折返現場制服及拘捕兩人。

裁判官裁決時先指，不接納被告自辯的說法，指其部份說法和行車紀錄儀的影片不符，如他聲稱和案中休班警糾纏後，右邊膊頭先著地，但這與行車紀錄儀片段顯示相同。

被告鄭塏殝在粉嶺法院被裁定在公眾地方造成妨礙的傳票罪成。(資料圖片)

覺警員供詞有誇大之嫌

惟裁判官亦不接納涉案兩名休班警的說法，認為他們未有道出全部事實。如裁判官質疑沈在行車時需注意安全，惟他用數秒觀察堵路男女的容貌，便可道出他們的衣著等，甚至是眼鏡框的顏色。裁判官指是難以置信，認為是有誇大的可能。

現場未提曾遭襲

裁判官亦拒接納Y的證供，如他稱遭被告打頸後，返到大埔警署仍感痛楚。惟他在現場未有告知沈被襲一事，甚至返回大埔警署後亦未有告知值日官。Y是之後才把事件告知沈，沈再轉告值日官，裁判官質疑他在期間是否已不感痛楚。

裁判官指，行車紀錄儀未能拍到襲警的過程，而Y的證供質素欠佳，未能盡信，因此裁定被告襲警罪不成立。

被告距離堵路地點僅50米

惟裁判官指，即使大埔當天有多宗堵路事件，有其他身穿黑衣的人，但案發早上6時許在涉案地點僅有一宗堵路，而被告被截停的地點和堵路地點僅相距50米，被告亦戴上工作用的手套，以及管有頭盔等。裁判官認為合理的推斷，是被告和另一人拋出防撞桿堵路，遂裁定在公眾地方造成阻礙罪成。

辯方求情透露，被告是護理系學生，他拋出防撞桿，對道路使用者造成的不便和危險相對較低。

案件編號：FLCC5001/2-19、FLS3429/2020