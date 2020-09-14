全民檢測｜共178萬人接受採樣　港府：圓滿結束　將擴大組群檢測

全民檢測「普及社區檢測計劃」歷時14天，今日（14日）告一段落，港府形容計劃「圓滿結束」，自本月1日展開以來，累計有約178.3 萬人在全港各社區檢測中心採樣；而截至今日晚上8時，已經累計完成約171.9 萬個樣本的核酸檢測。 政府發言人表示，普及計劃得以成功和順利進行，有賴中央政府的全力支持，迅速組成核酸檢測支援隊伍，短時間內大幅提升本港的檢測能力。發言人又表示，雖然計劃已告一段落，但政府會繼續擴大特定組群或高危群組的檢測，亦會反覆進行這方面的檢驗，絕對不會放鬆防控疫情的工作。

全民檢測（普及社區檢測計劃）歷時14天，今（14日）告一段落。（梁鵬威攝）

約40萬人無預約便往檢測

港府指，現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布；自8月29日網上預約開始以來，累計有約137.6萬名市民成功預約檢測。相比178萬人完成採樣，即有約40萬人沒有預約，便直接前往檢測中心。



普及計劃至今共接獲301宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中161宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，經已轉交警方處理。

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港府發言人表示，普及計劃得以成功和順利進行，有賴中央政府的全力支持，迅速組成核酸檢測支援隊伍，短時間內大幅提升香港的檢測能力。這570多位支援隊成員，日以繼夜在臨時氣膜實驗室工作，不畏勞苦，成功完成任務，實在值得我們敬佩。



政府亦稱十分感謝負責進行採樣的6,000多名醫護人員和學員，以及負責支援工作的4,000多名現職和退休公務員，他們發揮了高度的專業能力，盡心盡力工作，為市民提供高質素和有效率的服務。



​發言人表示，雖然現時的疫情有所紓緩，但社區中仍然存在隱形傳播者，市民應該繼續提高警惕，遵照政府的防疫指示，讓大家逐步回復正常的生活和經濟活動。

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