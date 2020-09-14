全民檢測｜母子閉館前十分鐘趕到檢測中心採樣　籲延長檢測時間

本港新冠肺炎持續，今日（14日）為全民檢測「普及社區檢測計劃」的最後一天。接近晚上8時，有市民成功於閉館前10分鐘趕至沙田源禾路體育館採樣，母親黃太解釋因每天工作加班，閒時需照顧兒子及家中兩老，她建議政府繼續推行計劃給市民。 食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權今晚約8時到沙田源禾路體育館巡視，未有回應記者問題，聶稱會在明日交代。

全民檢測最後一日，有市民趕到沙田源禾路體育館檢測中心採樣。（梁鵬威攝）

踏入全民檢測最後一天，今日（14日）中午，已經有市民陸續到場參與檢測，但人數不多，一小時內僅得約20名市民到達，大部分以長者為主。在下午2時曾一度有市民排隊檢視後，直至晚上7時僅得零星的市民到達。

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黃太帶着兒子於晚上8時閉館前，才抵達沙田源禾路檢測中心進行採樣。（梁鵬威攝）

趕「尾班車」黃太：曾承諾帶同兒子檢測​

為時14天的全民檢測計劃於今晚8時結束，沙田源禾路體育館在入夜後，或因大雨而人流稀少，但仍有數名市民在最後半小時趕至檢測中心。

其中黃太帶同兒子，於晚上7時50分到達，趕「尾班車」檢測。黃太表示，因每天工作加班，閒時需照顧兒子及家中兩老，沒有空餘的時間。由於曾承諾帶同兒子檢測，在得知今日為最後一天，便匆忙趕至檢測中心。

對於最後10分鐘才趕至，黃小朋友亦表示感到開心，更指於電視廣告上得知檢測計劃，認為採樣後可「健康啲」。黃太續指，滿意政府的安排，更讚揚設施乾淨，若政府再度推行計劃將會參與。她期望政府能繼續推行計劃給市民，認為其他人未必像她一樣，能在閉館前趕及中心，並擔心將來仍有機會感染到病毒，「可能會感染到但唔知。」

陳肇始及聶德權晚上巡視沙田檢測中心，但未有回應傳媒提問。（梁鵬威攝）

其後，食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權於晚上約8時，抵達沙田源禾路體育館巡視，並逗留約10分鐘後離開。

在黃姓母子離開檢測中心後，食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權抵達檢測中心巡視，並逗留約10分鐘，但兩名局長並未有回應記者提問，便快速離開現場。

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