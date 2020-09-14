全民檢測｜累計逾173萬人參與　許樹昌：檢測像一場大型演習

本港新冠肺炎疫情持續，全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入最後一日。截至今日（14日）中午12時，累計逾173萬人次參與全民檢測並接受採樣。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）指，全民檢測為香港累積豐富的經驗，就如一場大型演習。若不幸讓病毒入侵香港社區並引起大爆發，當確診數字幾何級上升時，才需考慮是否再推行全民檢測。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日下午（14日）抵達源禾路體育館的檢測中心。他表示，上周起分別到5間檢測中心，每次工作6小時，又指隊伍由來自不同行業的人員組成，如牙醫、家庭醫生、醫學生、救護員等，大家合作愉快。

踏入全民檢測最後一天，他對計劃給予正面的評價，指暫時於170多萬人中，找出26名確診者，而部分確診者的病毒量及傳播性非常高；若沒有全民檢測，該26人或會引起第二代，甚至第三代傳播，令更多人受感染，令第三波疫情延長。不幸受感染的市民，若病情嚴重可能須入住深切治療部，亦會增加本港醫療成本，對社會經濟造成影響。

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若來源不明的比例低於兩成 可考慮放寬限聚令

被問到全民檢測過後，是否放寛限聚令時機，許樹昌指，若確診個案繼續下跌，來源不明個案的比例低於兩成，則相對較為安全，當局可視乎疫情走勢，屆時可考慮再度放鬆限聚令。

許續指，希望將來不需再推行全民檢測。他解釋，按目前衞生署的化驗能力，每日可處理約1.2萬個樣本，但難以應付如全民檢測般，每日化驗10多萬個樣本的檢測需求，需要內地團隊幫忙。政府推行全民檢測，是因盡力檢測高危群組 ，以及將懷疑個案隔離後，依然未能「斷尾」，才透過全民檢測找出並截斷隱形傳播鏈。

許樹昌又指，本港三波疫情均源自外地，期望於第三波疫情平息後，政府能好好把關。若不幸讓病毒入侵香港社區，並引起大爆發，確診數字幾何級上升，屆時就需再考慮是否再推行全民檢測。

許樹昌認為全民檢測為香港累積豐富的經驗，就如一場大型演習。（歐嘉樂攝）

全民檢測就如一場大型演習

許樹昌認為，全民檢測為香港累積豐富經驗，就如一場大型演習，如實驗室的設立、內地團隊到港、尋覓100多個檢測場地、到組織數千名醫護人員幫忙。他指，若將來再次推行全民檢測，具經驗醫護人員亦能再次動員，僅實驗室須尋求內地幫忙，但他重申，希望將來不需再次推行全民檢測。

許樹昌建議可將時間更為縮短，盡可能於發病高峰期推行，堵截源頭的機會愈大。（歐嘉樂攝）

若將來再推行計劃 須盡快安排人手及場地

談到全民檢測的改善之處，他建議可將時間更為縮短，盡可能於發病高峰期推行，堵截源頭的機會愈大。他指出，隨著疫情逐漸緩和，找出陽性個案的比例會較低，若將來不幸要再次推全民檢測，必須盡快安排人手及場地。

至於全民檢測中曾出現一宗假陽性個案，他表示，有多個因素造成，如測試敏感度非常高，或是樣本受傷風的病毒污染，亦會受影響而檢測為陽性。但他強調，實驗室檢驗出假陽性比例低，指當時處理80多萬個樣本，才出現一宗假陽性是可接受。他又指，衞生署作第二把關，即使實驗室檢驗出假陽性，衞生署亦要覆檢為陽性才可確認，勸喻市民不必擔心。