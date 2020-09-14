新冠肺炎｜屯門都城餐廳三食客染疫　日間如常營業傍晚急閂門

本港今日（14日）新增14宗確診個案，有12宗是本地個案，當中3人均曾光顧屯門愛定商場都城餐廳，衞生署已建議餐廳停業大清洗，亦會向30多名員工派發樣本瓶檢測。 該餐廳原定完成今日晚市後才停業，下午仍見有零星食客，其後突然決定下午6時關門。有員工稱已參與全民檢測，明日會再交深喉唾液樣本再次檢測。

屯門愛定商場都城餐廳有食客感染新冠肺炎，餐廳須停業消毒。（鄭子峰攝）

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都城餐廳資深員工英姐表示，今早獲通知有食客確診，但沒收到指示停業，故日間如常營業。她原本指會營業至晚市完結，其後接獲老闆電話指示，下午6時關門，要求仍在用膳的食客盡快離開。

英姐表示，員工日前均有參與全民檢測。（鄭子峰攝）

員工：所有員工有參與全民檢測 全部陰性

英姐指，餐廳平日有做清潔，也要求入內食客量度體溫，日前亦安排員工參與全民檢測，結果均呈陰性，直言餐廳「乾淨企理」，獲熟客信任，也有客人主動致電慰問。對於有三名食客染疫，她坦言難以擔心太多，也未知停業後何時再開，但今日已為全體員工取樣本瓶檢測，今晚會再安排清潔餐廳。不過，有廚房員工放工時已急不及待離開，打算趕「尾班車」參與全民檢測。

屯門區議員林健翔表示，該餐廳經營逾20年，主要做街坊生意，下午仍見有員工送外賣，知悉該餐廳夜晚會做清潔及洗冷氣。此外，愛定商場附近一帶下午亦有穿保護衣人士洗地及消毒。

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