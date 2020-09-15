全民檢測｜旅行社東主協會促保留設施　日後資助市民檢測

新冠肺炎疫情持續逾半年，本港旅行業大受打擊。香港旅行社東主協會今日（15日）表示，感謝內地核酸檢測支援隊幫助香港完成「普及社區檢測計劃」，並促請港府保留檢測設施。協會又指，現時私人市場檢測價格非常高昂，建議政府可以資助市民檢測費用約九成，即日後可200至300元做一次測試，協助旅遊業復甦。

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香港旅行社東主協會會長葉慶寧指，香港的疫情中隱型患者是個大難題，因而檢測至關重要。（袁澍攝）

香港旅行社東主協會會長葉慶寧指，香港疫情比起其他國家和地區並不嚴重，惟隱型患者是個大難題，因而檢測至關重要，「無論係推健康碼、旅遊氣泡，檢測過都能比人信心。」

他說本身業界希望10月1日可以通關，因為適逢中秋節，希望能讓分隔中港兩地的家人團聚。他又說，內地支援隊將離港，希望港府可以保留檢測設施，儘快復航通關，「已經做咗近200萬市民，流程都算順暢，希望港府拎住測試結果去同內地政府傾、同外國政府傾，免去隔離14日。」

香港旅行社東主協會主席梁國慶指，現在私人檢測價格非常高，他建議政府可以資助九成，令市民可以200至300元的價格做一次測試，協助旅遊業復甦。

香港旅行社東主協會主席梁國慶指，私人檢測價格非常高，建議政府可以資助九成費用。（袁澍攝）

至於如何保留檢測設施，協會也認為例如中山公園的火眼實驗室可以保留，其他則可以考慮近郵輪碼頭、關口處，方便想要出境的市民使用。