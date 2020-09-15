新冠肺炎｜消息：酒吧、卡拉OK周五重開　餐廳堂食可延至午夜12時

本港新冠肺炎疫情近日漸趨緩和，消息指今日（15日）新增大概4宗確診個案。據了解，政府將會宣布周五（18日）起，放寬一系列社交距離措施，包括早前預告重開的兩個主題樂園；酒吧及卡拉OK亦可以重開，且放寛食肆堂食時間至午夜12時。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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特首林鄭月娥今早出席行會前，已預告下午會公布新一輪防疫措施。消息指，政府將會宣布周五（18日）起，放寬一系列社交距離措施，包括早前預告重開的兩個主題樂園，都可於周五恢復營業，據悉，海洋公園已鐵定周五早上10時重開。

此外，酒吧及卡拉OK亦可以於周五重開，當局亦會放寛食肆堂食時間，可延至午夜12時。不過，政府不會放寬4人限聚令，故餐廳每枱人數仍限於4人。

食衞局局長陳肇始以及商經局局長邱騰華上周二（8日）召開記者會，公布第三階段的放寬社交距離措施，涉食肆一桌人數由二人增至四人，並重開遊戲機中心、所有遊樂場所、公眾娛樂場所（包括表演場所）、麻雀天九耍樂處所以及所有運動場所。同時又指，會視乎疫情發展，倘情況許可將實施第四階段放寬社交距離措施，考慮於周五（18日）重開兩個香港的主題樂園，以及重開酒吧、卡拉OK場所。