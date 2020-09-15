新冠肺炎｜馬會撥2.4億支援失業者　設自助取餐機提供食物援助

新冠肺炎疫情持續，賽馬會今日（15日）公布「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，包括透過自助食物提取機分發速凍餐、擴大食物銀行供應量，及為行動不便或沒有煮食空間人士的提供網上點餐服務。 申請人必須為2020年2月1日或之後失業或就業不足的人士，以及現時沒有接受綜合社會保障援助及其他定期性的食物援助服務。

香港賽馬會公佈推出「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，計劃由香港賽馬會慈善信託基金撥款2.4億港元成立，由馬會與六間非牟利機構，包括惜食堂、齊惜福、香港基督教服務處、香港婦聯、保良局及聖雅各福群會聯合推行。

社區廚房準備速凍餐

計劃內容包括透過自助食物提取機分發由社區廚房準備的速凍餐，彈性的取餐時間適合不同作息時間的人士；擴大食物銀行擴大供應量，因應受助者的需要，如嬰兒及少數族裔提供合適的食物；擴大對支援熱食飯盒供應量；為行動不便或沒有煮食空間人士提供網上點餐服務。

需於2月1日之後失業或就業不足者才受惠

受惠人士需要為自2020年2月1日或之後失業或就業不足的人士，以及現時沒有接受綜合社會保障援助及其他定期性的食物援助服務，預計逾7萬人受惠。如接受「自在食」速凍餐自助提取機服務或「趁熱食」熱食飯盒服務，申請人於申請前3個月的平均每月家庭入息須低於全港家庭入息中位數的55%或以下；「煮飯食」食物包服務或「馬上食」網上點餐服務的申請人，於申請前3個月的平均每月家庭入息須介乎全港家庭入息中位數約56%至75%。

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