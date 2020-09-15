新冠肺炎｜增4輸入個案　無張竹君記者會　都城食客女兒初步確診

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生署今日（15日）公布，昨日只錄得4宗輸入確診個案，是第三波疫情由7月5日爆發以來，單日最少，也是首次未有本地感染個案。因此衞生署不設記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君連開72日記者會後，首度「暫別」螢幕，至今本港個案累計4,976宗。 消息指，屯門都城餐廳昨日（14日）三名確診食客中，其中一人的10歲女兒在入住檢疫中心後發燒，驗出對病毒呈陽性，今日初步確診，如覆檢再呈陽性，將成本地感染個案，衞生署明或需重開記者會交代。

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返港患者全屬無徵症感染者

四宗輸入個案曾於潛伏期身處外地，患者分別由日本、菲律賓、盧旺達及印度返港，依次為32歲男子、35歲女子、43歲男子及34歲女子，未曾發病，全部無病徵。

今日無本地感染個案，是第三波疫情以來首次，不過衞生署在公布留了註腳，指出公布的新增個案不包括今日零時零分以後，如有經普及社區檢測計劃檢測呈現陽性的個案。

屯門都城餐廳昨日有3名食客確診，消息指，其中一名確診食客的10歲女兒出現病徵，從檢疫中心轉送入醫院，今日初步確診感染新冠病毒。若覆核再呈陽性，將成今日確診個案，衞生署明日公布詳情。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

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衞生署衞生防護中心續指，全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，故強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。同時提醒，市民應時刻保持個人和環境衞生，以防病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，倘出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。