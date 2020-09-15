社企民間高峰會將11月舉行　探討如何改變應付疫情新常態

第十三屆社企民間高峰會今天（15日）舉辦啟動禮，高峰會將於11月19日至21日舉行，以「新常態 · 凝聚力」為主題，邀請了70多名國際和本地嘉賓，旨在推動社會創新。本年高峰會將網上舉行，讓市民免費參與交流。 社會企業家黃岳永表示在疫情新常態下，社企運作面臨不少困難，也多方面有所改變應付。

第十三屆社企民間高峰會將於11月19日至21日舉行，主題為「新常態 · 凝聚力」。民政事務局副局長陳積志、高峰會籌備委員會主席容蔡美碧、「DreamStarter」共同創辦人黃岳永和12歲的「同享童分」創辦人黃皜翹出席今天的啟動禮。

是次國際研討會邀請了70多名國際和本地嘉賓，旨在推動社會創新。因應疫情，本年高峰會將網上舉行，讓市民免費參與交流。

高峰會籌備委員會主席容蔡美碧說，新常態下，希望透過對話和共同協作得出方法，讓社會蛻變。（羅君豪攝）

高峰會籌備委員會主席容蔡美碧介紹活動時表示，去年社會事件影響本港政治、經濟和民生的發展，大家都想尋求出路，緊隨着本年的新冠肺炎又顛覆人們生活模式。她說新常態下，希望透過對話和共同協作得出方法，讓社會蛻變。

「DreamStarter」共同創辦人黃岳永表示，疫情下社企面臨不少營運的困難，社企轉型應變和民間自救亦重要。（羅君豪攝）

「DreamStarter」共同創辦人黃岳永表示，疫情下社企面臨不少營運的困難，仍獲私營企業在經濟不景氣的時候捐助，社企轉型應變和民間自救亦重要。新常態下小朋友網上學習，成年人則網上會議，社企和學校合作的計劃也有提及一些技巧，吸引學生投入網上課堂。

除國際研討會外，一連串在八區社區活動於8月至11月舉行，包括社創實驗室和社區導賞等。