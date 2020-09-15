新冠肺炎｜酒吧周五將重開限每枱2人　酒吧業協會：好過繼續停業

政府今日（15日）宣布酒吧可於本周五（18日）重開，營業時間與食肆一樣，只限至午夜。 蘭桂坊酒吧林立，在疫情後一片死寂，今日下午約5時人流稀少，街上僅得約5間持牌的酒吧餐廳營業，但店內僅得數枱客人。有市民認為政府放寬措施過早，應再觀察一至兩周，亦有市民建議再延長酒吧營業時間至凌晨1時至2時。

政府今日宣布酒吧將於周五重開，最多二人一枱，客人不得超過座位數目的一半，枱與枱之間有保持至少1.5米距離或有效分隔。酒吧亦禁止任何現場表演或跳舞。

蘭桂坊今日下午約5時人流稀少，街上僅得約5間持牌的酒吧餐廳營業，但店內僅得數枱客人。

有市民認為仍有確診個案 放寬屬太早

預備到樓上咖啡室吃飯的張先生指，現時仍有確診個案，放寬的時間過早，政府應再觀察一至兩周。他認為公共衛生比經濟重要，疫情僅影響經濟一段短時間，「出嚟飲嘢都唔係必要，安全意識應該放喺第一位。」

但亦有市民持相反的觀點，於中環工作的林先生滿意政府准許酒吧重開的措施，但他認為酒吧的人數上限過於嚴厲，建議放寬至8人；又指可再延長營業時間至凌晨1時至2時，因如限午夜12時關門僅能喝一輪酒，「放工睇完場戲都差唔多12點啦。」

張先生指，現時仍有確診個案，放寬的時間過早，政府應再觀察一至兩周。（歐陽德浩攝）

士多老闆料酒吧重開後人流不會大增

另一市民張小姐認為，限營至10時與12時沒有分別，亦不明白為何設人數限制。她以餐廳為例，指「而家食飯隔得塊板，如果大家識嘅話，咪又係突個頭傾計，出到嚟咪又係黐埋一齊。」她坦言，以往每周到蘭桂坊喝酒需左穿右插，對現時的場面感到唏噓。

酒吧長期關閉亦令附近的商店受損，士多老闆Amy表示措施未實施，抱持觀望態度，指自酒吧關閉後已提早於晚上8時關門，寧願提早關店回家。她亦預料酒吧重開後，人流亦不會大增，更指每日賣不到10包香煙，「有兩餐飯搵到就已經好好。」

9月15日，政府宣布酒吧本周五可重開，最多二人同坐一桌。（羅君豪攝）

香港酒吧業協會表示歡迎和支持重開酒吧，香港酒吧業協會副主席錢雋永指，酒吧關閉兩個月對業界的打擊嚴重，有條件下經營酒吧好過繼續停業，業界會做足防疫措施，相信政府會再度放寬限制。