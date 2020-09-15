全民檢測｜揪出32人確診　分析：63%源頭不明　41%屬隱形病人

為期14天的新冠肺炎普及社區檢測計劃昨日 ( 14日）完結，政府今晚（15日）公布，累計有178.3 萬人採樣，截至今日下午3時，共計發現32人為新增確診個案。 經流行病學分析，當中有20宗為源頭不明的本地個案，佔63%；12宗與本地個案有流行病學關連，佔38%。另外，有近六成個案有出現病徵，餘下四成為沒有病徵的隱形病人。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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8宗陽性為康復者 1宗「假陽性」

政府晚上公布，普及社區檢測計劃自9月1日開始以來，累計合共為約178.3萬個樣本進行新型冠狀病毒核酸檢測，當中46宗個案樣本呈初步陽性結果，並交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢確認結果。

截至今日下午3時，有45個樣本完成覆檢後呈陽性，當中32宗為新增確診個案，5宗與衛生署追蹤密切接觸者確診個案重疊，8宗為康復已知確診者個案。另外1宗為「因樣本份量不足而未能完成覆檢」，衞生防護中心已另行跟進，患者被送入院，兩度檢測均呈陰性，已獲安排回家，是至今唯一「假陽性」個案。

三成被揪出患者55至64歲 屯門區個案最多

衛生署對32宗新增確診個案作流行病學分析，當中有20宗為源頭不明的本地個案，佔63%；12宗與本地個案有流行病學關連，佔38%。32名患者當中，有59%、即19宗有出現病徵，其餘13宗則沒有出現病徵，佔41%。署方已就此追蹤87位密切接觸者，當中有5宗確診。

而按人口特徵分析，32宗確診者中，有14宗為男性，18宗為女性。按年齡分布統計，介乎55至64歲佔最多，有10宗，佔31%；其次是20至39歲有7宗，佔22%。

按居住地區劃分，最多確診者居於屯門區，有11人（34%），其次有6人（19%）居於油尖旺區，葵青及元朗則各有3人（9%）。

為期14天的新冠肺炎普及社區檢測計劃昨日完結。（資料圖片）

政府發言人指，經第三波疫情及完成普及計劃後，香港由本年一月起總計已進行超過323萬個檢測，即平均每百萬人口進行約43萬次檢測，平均每個確診個案進行650個檢測，以此計檢測量高於新加坡、澳洲、英國、紐西蘭、南韓及日本等地區。發言人指，會參考專家意見，並與大學醫學院合作，檢視和總結第三波疫情防控工作和經驗，包括今次普及計劃和其他檢測工作的結果，以助制定應對下一波疫情包括檢測工作的策略。