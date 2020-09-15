全民檢測｜花5.3億找出42患者　林鄭反問：搵到成千上萬就成功？

全民檢測「普及社區檢測計劃」歷時14天，於昨晚（14日）落幕，累計有約178.3 萬人在全港各社區檢測中心採樣。公務員事務局局長聶德權今日（15日）表示，全民檢測的開支約為5.3億元，當中約3.7億是支付本地採樣員及支援人員的薪金。他指整個計劃的過程順暢，亦已經達到政策目的，包括隔離醫治患者、切斷社區傳播鏈及檢視社區感染情況。 食物及衞生局局長陳肇始稱，整個普及計劃直接及間接共識別至少42名病人，當中有13宗個案無病徵，20宗個案源頭不明，證明計劃有效找出隱形患者及截斷傳播鏈。

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特首林鄭月娥形容，全民檢測計劃是「前所未有、非常艱鉅的項目」，她感謝所有接受檢測的市民、檢測中心工作人員，並代表特區政府感謝由國家衞健委籌組的內地核酸檢測支援隊。支援隊分別來自廣東、福建和廣西，共涉及579人。

公務員事務局局長聶德權表示，整個計劃的過程順暢，累計有178.3萬人採樣，當中有137.6萬人經網上預約登記。計劃已經達到政策目的，包括隔離醫治患者、切斷社區傳播鏈、檢視社區感染情況，而市民也認為檢測過程安全、快捷、專業和方便。透過這次全民檢測，政府組成了具實際經驗的人力網絡，日後有需要時可再動用。

七成支出用於支付本地人員薪酬

他續稱，如無中央大力支持，香港無條件落實普及社區檢測。他感謝中央提供技術支援及人力資源，包括成立氣膜實驗室，並承擔化驗人員的服務費。

檢測中心的採樣、支援、保安、物流、運輸、防護裝備、清潔及廢物等費用，則由特區政府負責，涉及約5.3億元。當中七成，即約3.7億元是採樣員及支援人員的薪金。三個階段合共有6,500名醫護人員參與採樣；4,000名現職及退休公務員負責行政支援；另有2,000人協助做網上預約、數據統整、物流、保安及熱線支援。

林鄭月娥：杯葛潮下有178萬人檢測感到欣慰

聶德權強調，全民檢測非強制性，因此無可能為計劃設目標人數 ，「有幾廿萬人出嚟都好唔錯」。如今有178萬人已接受檢測，能為下一步防疫工作提供參考和指示。被問到費用是否符合效益，他稱，從經濟層面評估，以178萬名採樣市民計算，平均每名市民的費用為300元。倘能早日消除疫情，社會需付出的成本及紓緩措等開支等均能減少，政府需以多角度平衡計算支出。

林鄭月娥指「唔少人士一直對（全民檢測）計劃潑冷水，甚至極端一啲，話要杯葛計劃」，在這形勢下仍有178萬人願意接受檢測，而市民受訪時的反應大致正面，已值得表揚及感到欣慰，「難以運用開支計算全民檢測的效益，搵到成千上萬（患者）係咪就好成功呢？」她認為，這次檢測的結果或反映第三波疫情無想像中般嚴峻，或已經穩定下來；計劃對於放寬社交距離措施，以及與其他地區商討通關的效益，遠遠高於數億元。至於中央負責支出多少費用，她指至今仍未完全掌握，原則上中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室內的開支，會由中央支付。

▼01直擊火眼實驗室▼

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全民檢測揪出42病人 陳肇始：截斷傳播鏈

食物及衞生局局長陳肇始稱，整個普及計劃直接及間接共識別至少42名病人，包括直接找出32宗陽性個案, 另外與醫管局或衞生署檢測結果重疊的個案有5宗，而患者有5名密切接觸者亦確診。她又指，當中有13宗個案無病徵，20宗個案源頭不明，證明計劃有效找出無病徵個案及截斷傳播鏈。計劃的陽性比率為0.002%，即每10萬個樣本當中，有2人受感染，政府會進一步檢視其人口特徵。

她續指，未來將加強病學及特定群組檢測工作。醫管局將在普通科門診擴大派發深喉唾液收集包，預計於9月底前擴展至40間普通科門診診所；限額由每日2,400個，增加每日4,000個。截至9月13日，普通科門診共檢測了32,000個樣本，當中64個樣本呈陽性，陽性率為0.2%。

另外，政府亦會擴大特定群組檢測，高危組別如院舍員工、的士司機、貨櫃碼頭、屠房職員等等將重覆接受檢測，預料人數可達14萬人，每天會有5,000人以上接受檢測。 特定群組檢測已有84個覆檢結果呈陽性，陽性比率為0.02%。

行會非官守議員聲明：有賴社會各界鼎力支持

行政會議非官守議員今日發表聲明，欣悉市民踴躍參與，並就政府在短時間內成功推出此大規模計劃表示讚賞，認為計劃確實有助找出隱性患者，盡快截斷病毒傳播鏈，進一步遏止疫情。聲明續指，檢測計劃得以順利進行，有賴香港社會各界的鼎力支持，包括所有抽空接受檢測的市民、在檢測中心協助採樣的醫護人員和工作人員；感謝中央政府積極回應特區政府的請求，迅速組成支援隊伍和提供所需設備和資源，支援隊成員不辭勞苦完成任務，讓特區政府可以推出大規模的普及社區檢測計劃，協助香港應對嚴峻的疫情。



聲明中提及，目前香港的疫情雖有所放緩，但不容鬆懈，呼籲社會各界保持警惕，繼續同心抗疫。