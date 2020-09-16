科學園、創新中心及3個工業邨再推減租　為期半年最高寬免75%租金

本港新冠肺炎疫情未止，香港科技園公司今日（16日）宣布，為科學園、創新中心和大埔、元朗及將軍澳工業邨的現有租戶，以及培育公司提供新一輪財務支援措施。科技園指，會由今年10月1日至明年3月31日期間，為租戶提供最高75%的租金寬免。受惠的租戶對象，包括夥伴企業、零售與食肆運營商，以及提供專業服務公司，租戶可於9月16日起至10月15日提出減租申請。

香港科技園公司宣布，為科學園、創新中心和大埔、元朗及將軍澳工業邨的現有租戶及培育公司，提供新一輪財務支援措施。科技園公司由今年10月起，會為租戶提供為期6個月，最高75%的租金寬免，並以面積5,000平方呎為上限。租戶可於即日起，至下月15日申請租金寬免。受惠租戶包括夥伴企業、零售與食肆運營商，以及提供專業服務公司。新一輪減租措施，將緊接上一輪為期半年的租金豁免計劃（4月至9月）結束後生效。

科技園公司續指，參與網動科技創業培育計劃（Incu-App）、科技創業培育計劃（Incu-Tech）和生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）的培育公司，均可於今年10月至明年3月，獲得一筆37,500元資金補助。合資格公司獲得補貼後，仍可申請減租75%的支援。

科技園公司行政總裁黃克強表示，疫情持續對香港創科業界帶來壓力，希望新一輪財務支援措施，能協助夥伴企業及初創公司渡過難關，攜手維持香港創科實力，作為國際創科的匯聚地。科技園公司將向租戶發布相關租金寬免及補貼的申請資格，以及程序詳細資訊。