G2000海港城分店遭執達吏接管　田北辰指不獲減租　無通知下封舖

位於尖沙咀海港城的G2000分店外貼出告示，指該店生意受去年社會運動及今年疫情影響嚴重受損，已入不敷支，店舖已被執達吏接管，暫時停業。G2000主席田北辰回應《香港01》查詢時表示，因業主未有在艱難時期體恤減租，雖然集團有一直交租，但雙方在協商期間，對方突然在未有通知下封舖，認為不合情理。除了G2000外，海港城內另一間服裝店Anagram門外同樣貼上告示，指已被執達吏接管。《香港01》就事件正向海港城查詢。

位於尖沙咀海港城的G2000分店外貼出告示，指該店生意受去年社會運動及今年疫情影響嚴重受損，已入不敷支，店舖已被執達吏接管，暫時停業。（林振華攝）

該G2000分店的告示內容指，受去年持續的社會運動，該店生意已嚴重受損，但業主沒有絲毫體恤，今年緊接的疫情，令該店生意雪上加霜，認為業主在艱難期間不肯減租，實屬不合情理。告示又指，歡迎顧客到G2000其他店舖消費，並對引致的不便致歉。

《香港01》就事件向集團主席田北辰查詢，佢形容去年修例風波及今年疫情期間，海港城G2000是累積生意跌幅最大的分店，惟業主未有減租。今年2月起至今，更陷入入不敷支的情況，「今年2月至現時，海港城分店每個月的生意均比繳付的租金金額低」。於是G2000在2至4月期間，只交五成租金，惟業主卻要求集團交還一半租金，雙方拉鋸期間，業主在無通知下便封舖，並交由執達吏接管。

田北辰表示，G2000其他分店自社會運動期間也獲業主減租，只有海港城分店沒有。他強調該店一直有交租，業主此舉亦屬合法，「但我哋覺得不合情理」。他指貼出告示，是向顧客解釋事件，「我哋無事，G2000仲生存緊，想買嘢就去其他分店」。

記者晚上到海港城視察，發現商場內約有10間店舖圍上板沒有營業，非常冷清。除了G2000外，另一間服裝店anagram門外同樣貼上告示，指已被執達吏接管。九倉主席吳天海早前指，公司主要收入來自海港城，其收入（包括酒店）跌28%至45億元，及營業盈利跌30%，至於商場部分收入及營業盈利分別下跌30%及33%。他又指公司上半年已為租戶提供超過10億元的現金援助，非一個小數目，而租約受保密協議限制，未能透露有關詳情。他認為單靠業主不能拯救地球，因業主也有其困難，例如需要支付銀行貸款、員工薪酬等。《香港01》就事件正向海港城查詢。