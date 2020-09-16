復課｜學校安排小一生返校園適應　學生感興奮：可識新朋友

新冠肺炎第三波疫情回落，教育局早前宣布，學校今日（16日）起可安排不多於六分一學生回校，參與半日的學習活動。位於大圍的東莞工商總會張煌偉小學今日起，分批安排小一學生率先返校參與新生適應班，學習課室常規、參觀學校，以幫助學生復課後投入校園生活。

9月16日，學校今日起可安排不多於六分一學生回校，參與半日的學習活動，小學一年級生首次返校。（羅君豪攝）

+ 4 + 4 + 4

新冠肺炎疫情近日略為好轉，東莞工商總會張煌偉小學今日起，分批安排四班小一新生回校參與半日的新生適應班，每日限一班小一。

小一自九月起網上學習，今早首度踏入校園，先量度體溫及用消毒搓手液潔手，其後由老師帶領走進入班房。

9月16日，學校今日起可安排不多於六分一學生回校，學生排隊時要保持距離。（羅君豪攝）

為協助小一適應校園生活，學校今日安排班主任課，讓師生見面認識，教授實體課堂常規及個人衛生注意事項，亦會帶同學參觀校園設施，熟識學習環境。

有小一學生表示，在家學習較為沉悶，對於返到校園與同學學習應到興奮及開心，又指不難結交新朋友。另有小一生指，雖然已吃早餐回校，但由於忘記帶小食回校，笑言小息只能捱肚餓。