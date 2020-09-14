全民檢測｜楊潤雄：仍在考慮為教師安排檢測　跨境學童復課無期

新冠肺炎疫情持續，本月1日雖按慣例開展新的學年，惟學校需改為網上授課，延至下周三（23日）起才分階段恢復面授課堂。在確診個案尚未杜絕的情況下，不少家長憂慮復課會增加學生感染風險，有聲音要求強制教職員接受檢測。 教育局局長楊潤雄今日（14日）於網上直播中表示，有考慮過參照的士司機、安老院職員等特定群組的檢測計劃，為教師安排檢測，惟涉及人數眾多、規模龐大；其他特定群組亦無強制檢測，故需作更多的討論，會視乎全民檢測及特定群組檢測的效果再作決定。

跨境生受疫情影響，已逾大半年未能回港上學。（資料圖片）

民建聯主席李慧琼今日進行網上直播，楊潤雄擔任嘉賓。提到學生因應疫情需網上學習的問題，李慧琼引用關注學童發展權利聯席於7月至8月的調查，指80.2%受訪基層沒有合適的電腦裝置，另有接近2成家中沒有有線網絡。楊潤雄表示，關愛基金已為600間學校、共7萬多名學生提供平板電腦，同時鼓勵學校外借；學生資助辦事處及學校等亦可提供wifi蛋及數據卡，呼籲學生有問題可向學校或局方反映。

至於跨境學童如何復課，楊潤雄指局方尚在討論，未定日子，正初步與內地部門商討，安排中四至中六跨境學生回港復課；但坦言香港疫情反覆，與內地亦有分別，要與內地當局相討有困難，希望港康碼能盡快推出。

楊潤雄：老師不應灌輸個人政見

不少網民留言要求將中國歷史列為必修科，楊潤雄糾正指，中史早已在2000年被列為必修內容，2017年列入獨立必修科。他表示，過往的中史課程較多篇幅論述清朝以前的歷史，改革後已加入更多新中國的部分，有助加強學生了解中國近代歷史發展。

有網民同樣關心「黃」教師問題，楊潤雄稱，有不同的政治看法在香港社會上屬正常，惟教師政見不應影響教育工作，更不應灌輸學生，及鼓勵作出過激行為；若教師作出一些普遍社會不能夠接受的行為，包括以惡毒的言語咀咒他人，局方會採取行動。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼