畢慧芬涉襲女保安　官形容被告像小朋友鬧脾氣　裁襲擊及阻差罪脫

綽號「女村長」的畢慧芬去年到醫院要求索取適合參與絕食的證明時，被指打中女保安下巴及故意阻撓到場的警員被控，裁判官林子勤今（16日）在西九龍法院作裁決，他稱信納事主指被告未有擊中其下顎，亦相信患有輕度弱智的被告，不能完全理解警員的要求，認為畢沒有故意阻撓警員的意圖，反而像小朋友般鬧脾氣，故裁定她兩項罪名均不成立。裁判官又指，如果警方及保安有多點包容及耐性，細心聆聽被告，事件不會發展至如斯地步。

女被告畢慧芬（24歲）被控普通襲擊罪及阻差辦公罪。控罪指她於2019年7月10日在瑪嘉烈醫院襲擊鄺豔萍，以及阻礙警員袁東信。

事主稱只遭觸碰到衣服

姓鄺女事主早前在庭上供稱，她只是遭被告「揩一揩」其衣服，但無擊中下顎；另兩名證人則指目睹被告打中事主。裁判官分析，由於場面混亂，被告的動作在電光火石間發生，該兩名證人未能看清動作，故與事主出現重大分歧，法庭會以事主的證供為準。

不能排除事件屬意外

控方早前以庭上證供與書面證供不符為由，申請將事主列為敵對證人。裁判官拒絕，指事主的書面口供僅表示被告用手打向自己，無明言被擊中，與庭上口供一致。另外，被告曾說是不小心弄到保安，法庭不能排除事件屬意外，遂裁定普通襲擊罪不成立。

醫生指被告易衝動

辯方審訊時傳召精神科醫生黃宗顯以專家身份作供。裁判官相信醫生指被告患有輕度智障、器質性大腦綜合症，並會由此引致癲癎，容易衝動及被分散專注力。裁判官續道，被告一直索取適合絕食的證明，表現符合黃醫生的觀察，即容易被當下訴求佔據想法及專注力。

情緒高漲或未能理解警員要求

就控方指被告拒絕展示身份證，裁判官認為當時情況混亂，被告情緒高漲，未能每次也聽到及理解警員的要求，而其反應也反映她專注於絕食證明。裁判官謂，被告一度拿出身份證但拒向警員展示，可見她該次明白警員的要求；一般而言，法庭可推論她懷有故意阻撓的意圖，惟被告患有輕度智障，故這並不足以讓法庭作出此推論。

形容被告較似小朋友鬧脾氣

他又留意到警方不曾警告被告，被告的反應原始，並反映她無想及後果。裁判官形容被告較似小朋友鬧脾氣，並非故意阻撓警員，裁定阻差辦公罪不成立。

案件編號：WKCC2943/2019