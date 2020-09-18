疫下港人被迫下廚　FB專頁「日日爆」爆紅　Foodporn非日常惹共鳴

港府宣布禁堂食令今日（18日）再放寬，食肆酒吧均可營業至凌晨12時，相信會令更多市民光顧食肆，再次當上「無飯夫婦/家庭」。新型肺炎疫情改變了港人的日常，不少打工仔因在家工作而重拾生活，晚市禁堂食亦令許多人要親自下廚，但不少忙碌搵兩餐、甚少下廚的港人，在疫情期間被逼要煮，失手泡製出暗黑料理實屬正常。 疫情期間開設的Facebook新專頁「Day Day Explode 日日爆」，正好記錄這些「失敗」的日常，尤其是第三波疫情期間，網友分享各式各樣的「創意料理」，如橙味飯、照過幅射的生化魚、狀似排泄物的黑糖珍珠等，苦中作樂。《香港01》訪問了營運專頁的兩名版主Rayne和Hazel，談談專頁源起。版主問道：又有幾多人的日常是IG、YouTube上那些精心擺盤的食物？

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專頁封面是一道白色起泡的蛋菜麵（本應是瓜，但看不出來），頭像是啡紅濃稠的辣味公仔麵（不放大看會以為是蟲），兩道經典菜都出自版主Rayne之手。友人如此形容Rayne：「煮嘢好難食，更準確點來說是樣衰，但又要放上Facebook，每次我都祝福佢廚房唔好爆炸。」這個朋友是Hazel，亦是專頁的Admin，7月初留意到網上正熱烈談論另一個食譜專頁，於是提議Rayne，「不如你叫日日爆，諗住講笑，點知佢真係開！」縱然Rayne至今都不認為自己煮的劣食。

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煮嘢好難食，更準確點來說是樣衰，但又要放上Facebook，每次我都祝福佢廚房唔好爆炸。 「日日爆」版主之一Hazel

劣食見證疫情的起起跌跌

疫情下的7月，專頁面世。Rayne回想開page之初，大家主要分享自己的「（劣食）存貨」，後來亦見證疫情起起跌跌。其後本港疫情變得嚴峻，食肆晚市禁堂食，大家被逼要自己下廚，又或因在家中工作時間多了可以自己煮，投稿紛至沓來：「爆炸」後廚房盡是咖啡渣、照過幅射的生化魚、狀似排泄物的黑糖珍珠等，都成為大家在疫情的壓力下的一點調劑。

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有人住進隔離營，便開始分享駿洋邨伙食；時間充裕了，甚至開始執拾雪櫃，竟尋獲至寶，發現質感各異的霉菌，大概是怎樣的食物便生出怎樣的霉，照片中看儼如大自然的藝術傑作，最誇張是有人找到一包1992年到期的紫菜。疫情過後，不少人回到辦公室，被遺忙在公司雪櫃的飯盒同樣發霉，有媽媽在公司作動，直衝到醫院產子，BB百日大，她回到公司，才再度打開那盒飯。

疫情下7月開Page 個多月累積近5萬Like

劣食合輯一直都頗受網民喜愛，網上討論區每年總有一兩則「一人n樣你屋企人煮嘅劣食」之類的帖子跑出，講食的確是不少人的共同話題。「日日爆」亦在短短個多月時間積累近5萬個Like，最多互動的是一碗專治小孩偏食的橙味飯（橙加飯）。要嚴選最驚嚇投稿，二人同聲說道，好多都驚嚇。投稿者「美女大狀」真接將淍謝了的可觀賞食物入饌，Rayne直呼嚇一跳，擔心食物安全；Hazel則想起投稿者「R」和同事一起製作的點心版小白（冰雪奇緣中的雪人角色），出爐後嚴重走樣。專頁受歡迎程度與日俱增，但有些暗黑料理的確實在嚇人，最新有投稿是與網民分享兩個長滿芽薯仔的照片，惹來了食物安全中心專頁管理員也忍不住留言，呼籲大家不要進食發綠發芽的薯仔，因為這種薯仔內含毒素，或會令人食物中毒。

多謝你個Page令我有返自信。 網民

慨嘆IG滿載Foodporn但非日常

Rayne的父親是中菜大廚、媽媽則主理家中日常小菜，可謂自小食得好，而丈夫亦是廚藝高手，只有自己會創作暗黑料理。她表示專頁最初只為供一班朋友「食吓花生」、「圍爐笑吓自己」，未料朋友又傳給自己的朋友，聚集一群人，專頁成了一個和陌生人交流的平台。怎知大家都發現，原來其他人煮的也不過如此，自己的日常也很正常，更有人感謝版主，「多謝你個Page令我有返自信。」Rayne慨嘆，IG、YouTube上的食物永遠都精心擺盤，電視劇中的餐桌上永遠都放一碟咕嚕肉，只因顏色好看，但這些真的是大多數人的日常嗎？「好多人屋企，無論係長工時、照顧屋企人等各種原因，都未必煮到好靚嘅嘢食。」

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堅決Say No 難忍三色豆雪藏味

坊間飲食群組通常都同一時間熱捧某一款甜品、某一款麵包，而Hazel就認為「日日爆」的菜式種類非常多樣。她又笑言，專頁也會「彈稿」，實情是收到的投稿賣相並不差，只有少許瑕疵，並不屬劣食行列。Rayne慶幸「日日爆」能聚集到一群願意分享的網友，而非互相比較，「大家會知道對方有對方嘅限制，知道點煮就分享下。」

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不過，包容劣食如她們，也異口同聲地對一種食物say no——三色豆。而早前三色豆推廣大使分享一系列食譜，微波爐叮芝士三色豆、進化版麻辣醬牛油三色豆、味道不太夾的三色豆奶茶，Hazel笑言有少少被感動到，但仍是難忍那雪藏味。