暗黑料理「日日爆」　絕非有心玩食物　劣食背後原是長工時低收入

疫情下不少留家抗疫,早前禁堂食令亦不少人要自己煮。Facebook劣食Page「Day Day Explode日日爆」專收集網民日常創作的黑料理,竟發現笑中有淚,版主每晚與投稿者傾談至深夜,發現劣食正正反映到生活最真實的一面。 專頁管理員形容:「You are what you eat」,講的不是健美瘦身應該吃甚麼,而是有不少人因工時長、收入低等限制,沒錢沒時間精力泡製美食,才無奈吞下劣食。

疫情下,不少人留家抗疫,並趁機苦練廚藝,將精心拍攝的烘焙作品放到網上。「日日爆」卻不追捧完美,而是「推廣」暗黑料理,配上一段段劣食背後的故事,專月7月中開設,至今已有逾4萬人畀Likes,講食原本就是大家的共同語言。

香港係咪真係咁多一家三口齊齊整整食晚飯?《愛.回家》咩。 「日日爆」版主之一Hazel

食物扣連生活「You Are What You Eat」

看罷投稿,不禁會問,香港人與煮食真的毫無關係嗎?從事政策研究的版主Rayne就發現,煮食並非扣連不到香港人的生活,反而正正反映到生活真實的那一層。她舉例,經常收到年輕人投稿,取笑父母煮得難食,食物僅隨意堆放在一起,「但原來你問得深入點,發現才原來其中一個已經過身,透過食物你可以看到他們人生正在的經歷。」

專頁Admin、在NGO從事文職工作的Hazel亦有同感,認為「you are what you eat」,不是指健身該吃些甚麼,而是說香港不少人因工時長、收入低等限制,沒錢又沒時間精力泡製美食,「香港係咪真係咁多一家三口齊齊整整食晚飯?《愛.回家》咩。」

好尷尬,究竟估啲咩先冇咁失禮。 「日日爆」版主之一Hazel

深入傾談 呈現真實故事

於是你會發現,搞笑的劣食相中,又會夾雜着抒發情感的長文。不過,最經常收到的,還是只有一張相的投稿,要求版主們競猜。Hazel笑言:「好尷尬,究竟估啲咩先冇咁失禮」甚至有些看着並不錯,不知問題出在哪。哦!原來錯在芫荽。

劣食背後的故事,大多是要透過「吹水」而來,Rayne和Hazel用了不少時間與投稿者溝通,一般是在晚上透過Facebook inbox和投稿者對話,因為不少人放工後才有私人時間、願意深入傾談,而通常都要聊過幾個晚上,才能從對話中整理出能呈現真實的故事。有趣的是,星期一至三投稿會多一點,她們猜測這幾天人們較為「工作mode」,又預計餐廳重新開放晚市堂食,投稿可能會少一點。

日日爆後來又開設了IG帳號,多了年輕的投稿者,才發現他們是會因為家中劣食而不開心,透過傾談,投稿者認識到不是所有食物都像IG上的那般精緻,而家人工作繁忙仍用心準備食物,也是窩心。

靚當然好,我都鍾意靚,但總會有失手。 「日日爆」版主之一Rayne

疫情下港人學習入廚

再者,無人一出世就懂得煮,為人父母亦不必然就會煮,專頁也見證疫情下港人學習入廚的過程。一個關於微波爐布甸的故事,投稿者「努力煮食」不斷嘗試,最初看起來碎肉蒸蛋,再進化成蒸肉餅,失敗了五次後,第六次終於成功。第一至三代布甸的樣子放在專頁上,引來不少回響。Hazel有感社交媒體普遍都不容許失敗,甚至掩飾失敗,她認為失敗也是學習過程,在這個專頁上「大家終於唔覺得自己失敗,那不叫失敗,那是日常。」Rayne有同感,「靚當然好,我都鍾意靚,但總會有失手。」

Mean中有愛的圍爐平台

投稿中有一個基層少女,自小寄人籬下,長大後忙於搵兩餐,但每餐都以餃子等急凍食品草草打發,Rayne直言感到心痛,但這些都是真實人生,「所以唔好淨係睇表徵,淨係ban或鬧,反而應該問問佢背後有咩事。」

但原來你問得深入點,發現才原來其中一個已經過身,透過食物你可以看到他們人生正在的經歷。 「日日爆」版主之一Rayne

用Rayne的話來形容,日日爆聚集了一群「mean(刻薄)中有愛」的人,翻閱評論區的確如此,基層少女的故事刊出後,評論中即有食肆提議為她煮晚飯,又有人表示幫忙可送飯。幸而投稿的主角收入正常,並非急切需要幫助,只是想「呻下」。Rayne感激投稿者信任,專頁慢慢變成「樹窿」,提供一個宣洩壓力的渠道,更成為照顧者們發聲的平台。