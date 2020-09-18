暗黑料理「日日爆」　絕非有心玩食物　劣食背後原是長工時低收入

疫情下不少留家抗疫，早前禁堂食令亦不少人要自己煮。Facebook劣食Page「Day Day Explode日日爆」專收集網民日常創作的黑料理，竟發現笑中有淚，版主每晚與投稿者傾談至深夜，發現劣食正正反映到生活最真實的一面。 專頁管理員形容：「You are what you eat」，講的不是健美瘦身應該吃甚麼，而是有不少人因工時長、收入低等限制，沒錢沒時間精力泡製美食，才無奈吞下劣食。

▼「日日爆」五大最多互動的投稿 有笑亦有淚▼

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疫情下，不少人留家抗疫，並趁機苦練廚藝，將精心拍攝的烘焙作品放到網上。「日日爆」卻不追捧完美，而是「推廣」暗黑料理，配上一段段劣食背後的故事，專月7月中開設，至今已有逾4萬人畀Likes，講食原本就是大家的共同語言。

香港係咪真係咁多一家三口齊齊整整食晚飯？《愛．回家》咩。 「日日爆」版主之一Hazel

食物扣連生活「You Are What You Eat」

看罷投稿，不禁會問，香港人與煮食真的毫無關係嗎？從事政策研究的版主Rayne就發現，煮食並非扣連不到香港人的生活，反而正正反映到生活真實的那一層。她舉例，經常收到年輕人投稿，取笑父母煮得難食，食物僅隨意堆放在一起，「但原來你問得深入點，發現才原來其中一個已經過身，透過食物你可以看到他們人生正在的經歷。」

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專頁Admin、在NGO從事文職工作的Hazel亦有同感，認為「you are what you eat」，不是指健身該吃些甚麼，而是說香港不少人因工時長、收入低等限制，沒錢又沒時間精力泡製美食，「香港係咪真係咁多一家三口齊齊整整食晚飯？《愛．回家》咩。」

好尷尬，究竟估啲咩先冇咁失禮。 「日日爆」版主之一Hazel

深入傾談 呈現真實故事

於是你會發現，搞笑的劣食相中，又會夾雜着抒發情感的長文。不過，最經常收到的，還是只有一張相的投稿，要求版主們競猜。Hazel笑言：「好尷尬，究竟估啲咩先冇咁失禮」甚至有些看着並不錯，不知問題出在哪。哦！原來錯在芫荽。

劣食背後的故事，大多是要透過「吹水」而來，Rayne和Hazel用了不少時間與投稿者溝通，一般是在晚上透過Facebook inbox和投稿者對話，因為不少人放工後才有私人時間、願意深入傾談，而通常都要聊過幾個晚上，才能從對話中整理出能呈現真實的故事。有趣的是，星期一至三投稿會多一點，她們猜測這幾天人們較為「工作mode」，又預計餐廳重新開放晚市堂食，投稿可能會少一點。

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日日爆後來又開設了IG帳號，多了年輕的投稿者，才發現他們是會因為家中劣食而不開心，透過傾談，投稿者認識到不是所有食物都像IG上的那般精緻，而家人工作繁忙仍用心準備食物，也是窩心。

靚當然好，我都鍾意靚，但總會有失手。 「日日爆」版主之一Rayne

疫情下港人學習入廚

再者，無人一出世就懂得煮，為人父母亦不必然就會煮，專頁也見證疫情下港人學習入廚的過程。一個關於微波爐布甸的故事，投稿者「努力煮食」不斷嘗試，最初看起來碎肉蒸蛋，再進化成蒸肉餅，失敗了五次後，第六次終於成功。第一至三代布甸的樣子放在專頁上，引來不少回響。Hazel有感社交媒體普遍都不容許失敗，甚至掩飾失敗，她認為失敗也是學習過程，在這個專頁上「大家終於唔覺得自己失敗，那不叫失敗，那是日常。」Rayne有同感，「靚當然好，我都鍾意靚，但總會有失手。」

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Mean中有愛的圍爐平台

投稿中有一個基層少女，自小寄人籬下，長大後忙於搵兩餐，但每餐都以餃子等急凍食品草草打發，Rayne直言感到心痛，但這些都是真實人生，「所以唔好淨係睇表徵，淨係ban或鬧，反而應該問問佢背後有咩事。」

但原來你問得深入點，發現才原來其中一個已經過身，透過食物你可以看到他們人生正在的經歷。 「日日爆」版主之一Rayne

用Rayne的話來形容，日日爆聚集了一群「mean（刻薄）中有愛」的人，翻閱評論區的確如此，基層少女的故事刊出後，評論中即有食肆提議為她煮晚飯，又有人表示幫忙可送飯。幸而投稿的主角收入正常，並非急切需要幫助，只是想「呻下」。Rayne感激投稿者信任，專頁慢慢變成「樹窿」，提供一個宣洩壓力的渠道，更成為照顧者們發聲的平台。